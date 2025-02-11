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11/02/2025 08:31

王傳福：沒有智駕的車將成少數派，比亞迪要做到全民智駕

　　《經濟通通訊社１１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）昨（１０日）晚
上在深圳總部舉行智能化戰略發布會，董事長王傳福宣布，高階智駕系統「天神之眼」正式發布
，首批２１款車型將稍後上市，王傳福指，過往僅售價２０萬元（人民幣．下同）以上的汽車才
配備智駕系統，比亞迪要改變這種狀況，因此，除１０萬元級別以上的汽車配備全系智駕以外，
１０萬元人民幣以下的汽車亦會搭載部分智駕設備及功能。
　
＊王傳福：比亞迪要做到全民智駕＊
　
　　王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，２０２５年是全民智駕元年」。他建議今
年買車的朋友首先要看有沒有智駕，因為未來２至３年高階智駕將成為一項安全帶、安全氣囊一
樣，必不可少的配置。他稱，好技術就應該人人可享，因此一定要把比亞迪的智駕，做到全民智
駕。
　
　　王傳福又澄清，外界有誤解，認為比亞迪不重視智駕，「我們是做的多，說的少」，他稱比
亞迪是最早在２０１８年就提出電動化是上半場、智能化是下半場的觀點。
　
　　「天神之眼」的智駕系統，配備多個攝像鏡頭及感應器，具備自動泊車、提醒警示及防避交
通意外等功能。王傳福稱，集團擁有最大汽車雲、最強大的工程師團隊，以及可靠的供應鏈，均
是比亞迪智駕系統的底氣。他認為，中國已經成為全球智駕創新的新高地，引領全球智駕發展方
向。（ｃｔ）

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