《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０５％，關稅風險持續，中國智駕發力

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股收升，中概股大幅走強，納斯達克金龍中國指數收升

２﹒６％，創四個月新高。美國關稅風險持續，總統特朗普頒布行政令對鋼鋁產品全面重徵

２５％的關稅，３月４日生效，並將在未來兩天內宣布對等關稅計劃。不過，美國對華小包裹暫

緩徵稅，香港澳門目前已恢復接收寄往美國郵包。滬深股市今早表現不一，滬綜指輕微高開

０﹒０５％，報３３２３﹒６７點，深成指高開０﹒０９％，創業板指則低開０﹒０４％。



中國本土大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ一鳴驚人，引發全球關注，Ａ股和港股的科技板塊亦踩上

風口、氣勢如虹，同時，外資機構也開始呼籲正視中國科技創新能力已經取得進步、重新審視中

國科網股乃至整體市場的估值折讓。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連升多日，今日盤初見回吐。



電動車龍頭企業比亞迪昨晚發布了三個版本的「天神之眼」高階智駕系統，集團董事長王傳

福宣布比亞迪全系車型將搭載高階智駕，１０萬元（人民幣．下同）以上全系標配，１０萬元以

下多數搭載，開創「全民智駕」時代。比亞迪並宣布整車智慧「璇璣架構」將全面接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ，實現自研大模型和ＤｅｅｐＳｅｅｋ的深度融合。



人民銀行今日進行３３０億元７天期逆回購，公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放

３３０億元。（ｒｙ）

