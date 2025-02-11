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AH股新聞

11/02/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１６％，影視股逆市漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬綜指高開低走，上午收跌０﹒１６％，報３３１６﹒８３點
，深成指軟０﹒４４％，創業板亦跌０﹒９１％。滬深兩市半天交易額１０３５５億元（人民幣
．下同），較上個交易日同時段成交回落７５１億元或６﹒８％。個股跌多漲少，兩市場超
３５００隻個股下跌。
　
　　板塊方面，影視娛樂股逆市上漲，華數傳媒（深：０００１５６）升停，電影《哪吒２》出
品方光線傳媒（深：３００２５１）上午收升１４﹒６％。這是光線傳媒連漲的第六個交易日，
相比春節前的最後一個交易日，光線傳媒現已漲超９０％。
　
　　據網絡平台數據，《哪吒２》總票房（含點映及預售）已突破８７億元。隨著《哪吒２》票
房氣勢如虹，貓眼、燈塔專業版對其預測也迅速飆升。貓眼專業版最新預測總票房１４２﹒５億
元，將登頂全球動畫電影票房榜，衝擊全球電影票房榜前七。燈塔專業版對《哪吒２》預測票房
連續１３天上漲至１４５﹒２８億元，料衝擊全球單一市場２０億美元大關。
　
　　此外，美國總統特朗普簽署行政令，對所有輸美鋼鋁產品徵收２５％關稅，又稱未來兩天將
出台「對等關稅」措施，避險情緒推動金價續漲，目前已接近３０００美元大關。Ａ股黃金板塊
向上，萊紳通靈（滬：６０３９００）漲停，曉程科技（深：３００１３９）升近９﹒３％，中
國黃金（滬：６００９１６）揚７﹒６％。（ｒｙ）

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