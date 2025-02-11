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AH股新聞

11/02/2025 15:09

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１２％，《哪吒２》帶火ＩＰ經濟逆市漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬綜指今日結束三連升，收跌０﹒１２％，報３３１８﹒０６
點，創業板指領跌１﹒４３％，深成指亦軟０﹒６９％。兩市全天成交１﹒６４萬億元（人民幣
．下同），較上個交易日減少９４８億元或５﹒５％。
　
　　《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房一路飆升，其相關周邊產品也掀起搶購熱潮。泡泡
瑪特方面告訴內媒記者，與《哪吒２》聯名推出的天生羈絆系列上線後在其各個渠道已售罄，「
我們已經緊急調整生產計劃，積極補貨」。目前，泡泡瑪特官方旗艦店該系列預售要到６月１５
日前發貨。
　
　　今日不僅影視娛樂股收漲２﹒６％，ＩＰ經濟概念亦被帶旺，升超１％。其中，金運激光
（深：３００２２０）、光線傳媒（深：３００２５１）及華數傳媒（深：０００１５６）升停

　
＊美國關稅威脅殺至，整車股多數下調＊
　
　　美國總統特朗普周一（１０日）將鋼鐵和鋁的進口關稅大幅提高至２５％，同時表示「還在
考慮對汽車、半導體芯片和藥品徵收關稅」。歐盟已加中國車企關稅，美國又要效仿？關稅威脅
下，整車股多數調整，賽力斯（滬：６０１１２７）跌５﹒７％，長安汽車
（深：０００６２５）挫３﹒５％，連剛發布全民智駕戰略的比亞迪（深：００２５９４）都要
收跌０﹒０７％。
　
　　不過，上汽（滬：６００１０４）有好消息加持，全日升４﹒６％。據３６氪報道，華為與
上汽的合作模式已確定將使用智選車模式，合作品牌初步命名為「尚界」。與鴻蒙智行原有的四
個品牌不同，尚界面向更年輕化市場。消息人士透露，「車型售價會從１７萬元、１８萬元起，
做到２５萬元左右」。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８８３﹒１４　　－０﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３１８﹒０６　　－０﹒１２　　　　６３２１﹒６７　　
　　深證成指　　１０５５７﹒６２　－０﹒６９　　　１００３７﹒８０　　
　　創業板指　　２１５２﹒７３　　－１﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０２４﹒４１　　－１﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒３１　　－０﹒７０　　　　　１﹒７７　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０５﹒１８　　－０﹒３６　　　　　０﹒６６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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