《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１２％，《哪吒２》帶火ＩＰ經濟逆市漲

《經濟通通訊社１１日專訊》滬綜指今日結束三連升，收跌０﹒１２％，報３３１８﹒０６

點，創業板指領跌１﹒４３％，深成指亦軟０﹒６９％。兩市全天成交１﹒６４萬億元（人民幣

．下同），較上個交易日減少９４８億元或５﹒５％。



《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房一路飆升，其相關周邊產品也掀起搶購熱潮。泡泡

瑪特方面告訴內媒記者，與《哪吒２》聯名推出的天生羈絆系列上線後在其各個渠道已售罄，「

我們已經緊急調整生產計劃，積極補貨」。目前，泡泡瑪特官方旗艦店該系列預售要到６月１５

日前發貨。



今日不僅影視娛樂股收漲２﹒６％，ＩＰ經濟概念亦被帶旺，升超１％。其中，金運激光

（深：３００２２０）、光線傳媒（深：３００２５１）及華數傳媒（深：０００１５６）升停

。



＊美國關稅威脅殺至，整車股多數下調＊



美國總統特朗普周一（１０日）將鋼鐵和鋁的進口關稅大幅提高至２５％，同時表示「還在

考慮對汽車、半導體芯片和藥品徵收關稅」。歐盟已加中國車企關稅，美國又要效仿？關稅威脅

下，整車股多數調整，賽力斯（滬：６０１１２７）跌５﹒７％，長安汽車

（深：０００６２５）挫３﹒５％，連剛發布全民智駕戰略的比亞迪（深：００２５９４）都要

收跌０﹒０７％。



不過，上汽（滬：６００１０４）有好消息加持，全日升４﹒６％。據３６氪報道，華為與

上汽的合作模式已確定將使用智選車模式，合作品牌初步命名為「尚界」。與鴻蒙智行原有的四

個品牌不同，尚界面向更年輕化市場。消息人士透露，「車型售價會從１７萬元、１８萬元起，

做到２５萬元左右」。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８３﹒１４ －０﹒４６

上證指數 ３３１８﹒０６ －０﹒１２ ６３２１﹒６７

深證成指 １０５５７﹒６２ －０﹒６９ １００３７﹒８０

創業板指 ２１５２﹒７３ －１﹒４３

科創５０ １０２４﹒４１ －１﹒１９

Ｂ股指數 ２６５﹒３１ －０﹒７０ １﹒７７

深證Ｂ指 １２０５﹒１８ －０﹒３６ ０﹒６６

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