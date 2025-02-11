《海納智見－荀玉根》如何找春季行情中領漲行業？

《海納智見》春節後市場明顯活躍，在ＡＩ概念引領股市本周迎來蛇年開門紅。市場情緒也

轉暖，周五全Ａ成交額放量至近２萬億，投資者期待的春季行情或已徐徐展開。那麼歷史上春季

行情行業表現有何規律？今年春季行情中哪些行業機會值得重視？本文對此進行分析。



春季行情年年有，牛市中漲幅更大。歷史上春季行情年年有，且牛市中行情漲幅更大。若以

上證指數刻畫，回顧０５年以來Ａ股歲末年初的表現，均會有春季行情，只是啟動時間和漲幅會

有差異。從啟動時間看，行情啟動時間早晚與上年三四季度行情有關：若三四季度行情較弱，則

春季行情啟動偏早，最早於上年１１月中啟動。若三四季度行情較好，則春季行情啟動較晚，１

月中下旬甚至２月初才啟動。從行情漲幅看，牛市中的春季行情幅度更大。政策催化、流動性寬

鬆以及基本面改善是春季行情催化因素。



春季行情中領漲行業無普適性規律，而是得益於當時政策或產業因素催化。回顧０５年至今

歷次春季行情，可以發現領漲行業並無普適性特徵。首先，從春季行情中漲幅居前的行業頻次來

看，並無明顯的行業規律。其次，春季行情中行業表現與前一年的漲跌幅關係也不大。春季行情

中漲幅居前行業往往有政策、基本面或產業層面的積極催化。第一，每年中國兩會均在３月召開

，因此政策及受益領域往往是市場關注的焦點，受政策利好催化的行業在春季行情中表現更優。

第二，基本面決定股價漲跌，歷年春季行情基本面趨勢更優的領域股價表現也更強。第三，產業

層面存在催化的行業在春季行情中也有上佳表現。



２０２５年Ａ股春季行情或正展開。從當前市場環境來看，春季行情展開的驅動因素已逐漸

具備，如政策基調積極、流動性邊際改善、基本面逐漸修復。另外，從大的市場背景來看，我們

結合政策基調轉向＋牛熊周期規律＋市場情緒觸底三大因素判斷，２４年９２４以來這輪行情是

反轉而並非反彈。２４╱１０╱８以來的調整是牛市第一波上漲後的回吐，對比歷史看調整時空

已顯著。隨著逆周期政策落地推動基本面改善，疊加居民及長線機構配置力量推動資金面改善，

Ａ股有望迎來新一輪上漲。綜合以上，我們認為去年９╱２４以來的這輪行情是政策推動下的底

部第一波上漲，是市場熊牛轉換的重要轉捩點，在此背景下春季行情的漲幅或更加可觀。



春季行情中，重視ＡＩ浪潮下產業趨勢向上的科技板塊。對應到行業表現上，政策、基本面

或產業趨勢層面有積極催化的領域在春季行情中表現會更強。站在當下來看， 需關注技術雙重

利好疊加產業趨勢向上的科技板塊。當前中國正處在新舊動能轉換期，通過科技創新引領新質生

產力發展，是推動產業結構升級的關鍵，我們預計科技產業仍將是政策重點支持的領域。與此同

時，科技產業正處在新一輪向上大周期中，以ＡＩ為代表的新一代資訊技術正在各個領域加快落

地應用。科技中一方面或可重點布局ＡＩ技術應用端的消費電子、自動駕駛、人形機器人等。另

一方面，２５年財政有望積極發力，數字基建、信創、半導體等科技領域或受到財政的重點支持

，相關領域將受益。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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