《Ａ股焦點》智能駕駛板塊局部衝高，券商看好滲透率今年翻倍

《經濟通通訊社１１日專訊》昨晚，比亞迪（０１２１１） （深：００２５９４）「天神

之眼」高階智駕發布會正式亮相，同時上市了２１款搭載「天神之眼」的智駕車型，實現１０萬

元（人民幣．下同）級以上車型全系標配，１０萬元以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型為僅

需６﹒９８萬元。董事長王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，２０２５年是全民智

駕元年」。他稱，好技術就應該人人可享，因此一定要把比亞迪的智駕，做到全民智駕。



比亞迪點燃智能駕駛板塊，個股局部衝高，聯創電子（深：００２０３６）、美格智能

（深：００２８８１）、富吉瑞（滬：６８８２７２）等漲停，星宸科技（深：３０１５３６）

升超８％，中光學（深：００２１８９）揚４％，思特威（滬：６８８２１３）、東軟集團

（滬：６００７１８）、奧比中光（滬：６８８３２２）升幅均逾３％。



中信證券研報認為，２０２５年國內中高階智駕滲透率有望翻倍，帶動國內３５０億元人民

幣增量市場。芯片、控制、傳感、連接四大環節均有望受益，其中芯片、控制器彈性較大、格局

清晰。考慮到２０２６年自主車廠有望跟進智駕平權戰略，行業近兩年景氣度有望持續走強。當

下，建議核心關注比亞迪供應鏈以及芯片國產化兩條主線。（ｒｙ）

