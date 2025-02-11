【ＡＩ】智能駕駛啟ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代，２０車企接入ＤＳ模型

《經濟通通訊社１１日專訊》憑藉開源及低算力需求等優勢紅遍全球的ＤｅｅｐＳｅｅｋ（

簡稱ＤＳ）最近陸續「上車」，據內媒不完全統計，約有２０家內地車企於近日宣布，已在智能

座艙端或ＡＩ運營領域與ＤｅｅｐＳｅｅｋ深度融合，包括一汽、吉利、奇瑞、東風、長城等，

汽車智能駕駛正式開啟ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代。



其中，一汽紅旗表示，紅旗九章平台靈犀座艙與ＤｅｅｐＳｅｅｋ完成深度融合，將進一步

豐富靈犀座艙ＡＩ平台的靈活拓展性，並指今年第一、二季度將加快大模型上車。



＊一汽大眾藉ＤＳ提升營銷能力＊



一汽大眾就另辟蹊徑將ＤｅｅｐＳｅｅｋ融入營銷端，旗下新媒體ＡＩ內容運營數字化平台

已全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，市場數據分析能力將更高效，並可更精準地把握消費者行

為偏好，產出更貼合用戶喜好的高質量營銷素材。



東風汽車則宣布完成ＤｅｅｐＳｅｅｋ全系列大語言模型接入。其中，嵐圖的逍遙座艙率先

完成部署，並已啟動與ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型的深度融合，預計２月１４日通過ＯＴＡ（空中

更新）更新，且全新嵐圖夢想家將同步搭載；猛士、奕派、風神、納米等自主品牌車型將於近期

陸續搭載應用，其中東風猛士９１７汽車智能座艙已完成ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型的接入，

預計今年４月通過ＯＴＡ更新。



另外，長城汽車ＣＴＯ吳會肖８日在微博發文稱，「ＤｅｅｐＳｅｅｋ的ｄｅｍｏ在我們的

車上已經跑通了！Ｃｏｆｆｅｅ Ａｇｅｎｔ（長城自主研發大模型）已完成融合適配」。吳會

肖表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ對算力依賴更低，長城汽車期待在ＤｅｅｐＳｅｅｋ的賦能下，讓更

多用戶享受到ＡＩ帶來的便利。



＊吉利用ＤＳ訓練自研大模型＊



吉利６日宣布，自研星睿大模型已與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１深度融合，吉利將利用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型對星睿車控ＦｕｎｃｔｉｏｎＣａｌｌ大模型、汽車主動交互端側

大模型等進行蒸餾訓練。吉利稱，融合後的ＡＩ系統不僅能精準理解用戶的模糊意圖，準確調用

約２０００個車載接口，而且能基於車內外場景主動分析用戶潛在需求，提供車輛控制、主動對

話、售後等服務，大幅提升智能交互體驗。



吉利旗下極氪翌日官宣，旗下自研Ｋｒ ＡＩ大模型與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型已完

成深度融合，並且智能座艙助手ＡＩ Ｅｖａ也已集成並即將上線。



此外，吉利與平治合資品牌ｓｍａｒｔ的智能座艙團隊宣布，已完成自研ＡＩ Ａｇｅｎｔ

與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型融合測試。



吉利汽車集團ＣＥＯ淦家閱還在９日的２０２５年度經營工作大會上宣布，將於今年３月初

對外發布重磅ＡＩ智能化戰略，稱「吉利將成為智能汽車ＡＩ科技的引領者，為用戶帶來顛覆性

的智能化體驗」。



＊廣汽模型融合ＤＳ，提升認知與推理能力＊



廣汽自主研發的ＡＤｉＧＯ ＳＥＮＳＥ端雲一體大模型亦已與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大

模型完成深度融合，成果預計今年上半年上線，並逐步覆蓋旗下昊鉑、傳祺、埃安三大品牌的產

品，為車主提供創新的智能化服務。據介紹，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的算法突破提升了廣汽智

能系統的認知與推理能力，使汽車成為能感知、會思考、主動服務的智能體。ＡＤｉＧＯ

ＳＥＮＳＥ端雲一體大模型與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型深度融合後的突破主要體現在交互

延遲降至毫秒級、交互體驗更自然流暢、進行深度場景推理識別用戶潛在需求等。



奇瑞也已與ＤｅｅｐＳｅｅｋ圍繞智能化大模型系統展開深度技術融合，其中雄獅智能座艙

系統Ｌｉｏｎ ＡＩ智艙大模型依託ＤｅｅｐＳｅｅｋ將實現更精準的語音指令響應，更智能化

的場景應用。融合ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術後的雄獅智艙將逐步應用於奇瑞、星途、捷途、

ｉＣＡＲ各品牌更多新車型，並同步探索挖掘智能化應用場景的更多可能性，如車享元宇宙、智

能駕駛輔助等。



＊智己引入ＤＳ並與豆包通義等深度聯合訓練＊



零跑汽車則宣布，部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的零跑全新座艙即將上線。目前小零ＧＰＴ

大模型已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１，同時ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型已在零跑內部ＩＴ

團隊運營部署，輔助工作提效。



智己汽車的智能座艙亦已深度引入ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，並與豆包、通義等大模型合作

，通過深度聯合訓練，構建多場景插拔式ＡＩ矩陣平台。



上汽通用五菱旗下寶駿汽車也表示，旗下靈語智艙已與ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型完成深度融

合，其中寶駿享境已完成實車裝載，未來寶駿雲海、寶駿悅也Ｐｌｕｓ等車型也將陸續通過

ＯＴＡ實現應用。



＊比亞迪璇璣架構將全面接入ＤＳ＊



此外，比亞迪昨晚在高階智駕發布會上宣布，其智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接

入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，賦能車端ＡＩ、雲端ＡＩ雙循環，實現自研大模型和ＤｅｅｐＳｅｅｋ的

深度融合。



比亞迪董事長王傳福昨晚在發布會上宣告，今年是「全民智駕元年」、「沒有智駕的車將成

為少數派」，揚言「一定要比亞迪的智駕做到全民智駕」。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ上車，相信將加速實現「全民智駕」。（ｓｌ）

