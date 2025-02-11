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AH股新聞

11/02/2025 15:09

【ＡＩ】ＯｐｅｎＡＩ：已與美國政府討論ＤＳ疑未經授權獲取數據

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》報道，ＯｐｅｎＡＩ首席全球事務官Ｃｈｒｉｓ　
Ｌｅｈａｎｅ表示，ＯｐｅｎＡＩ已與美國政府官員討論了該公司正在進行的調查－－關於中國
ＡＩ初創企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ（簡稱ＤＳ）是否以未經授權方式使用了從ＣｈａｔＧＰＴ開發
方ＯｐｅｎＡＩ的技術中獲取的數據。
　
　　Ｌｅｈａｎｅ表示，公司已經發現一些證據，正在繼續調查，並已經就這一問題與政府官員
進行了交談。
　
　　上月底《彭博》曾引述知情人士指，微軟的安全研究人員在去年秋天發現，與
ＤｅｅｐＳｅｅｋ有關聯的個人通過ＯｐｅｎＡＩ的應用程式介面（ＡＰＩ）提取大量數據；微
軟是ＯｐｅｎＡＩ技術合作夥伴和最大投資者，已將情況通知ＯｐｅｎＡＩ，並已與
ＯｐｅｎＡＩ展開調查。
　
　　軟件開發人員可付費得到ＡＰＩ使用許可證，將ＯｐｅｎＡＩ的專有ＡＩ模型集成到其應用
。報道指，特朗普政府ＡＩ及加密貨幣部門主管薩克斯（Ｄａｖｉｄ　Ｓａｃｋｓ）當時曾表示
，有大量證據表明ＤｅｅｐＳｅｅｋ依靠「萃取」ＯｐｅｎＡＩ模型的數據來幫助開發自家技術

　
＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ所用英偉達晶片ＧＰＵ成本或達近８億港元＊
　
　　另外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的ＡＩ模型據指是使用英偉達Ｈ８００晶片，相當於美國企業使用
的英偉達尖端晶片Ｈ１００的廉價版。《日本經濟新聞》報道，雖然英偉達沒有公開晶片價格，
但據多名半導體人士透露，Ｈ８００晶片價格約為４００萬至５００萬日圓（約２０﹒５１萬至
２５﹒６３萬港元），Ｈ１００晶片約為５５０萬日圓（約２８﹒１９萬港元），即Ｈ８００晶
片比Ｈ１００晶片僅便宜約一成至三成，似乎並非極端便宜，而且Ｈ８００的計算速度只有
Ｈ１００的一半。同時，ＤｅｅｐＳｅｅｋ據報使用了２０００至３０００塊Ｈ８００開發出
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３，單計ＧＰＵ的價值總共為８０億至１５０億日圓（約４﹒１億至
７﹒６９億港元）。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ此前表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３開發費用為５５７﹒６萬美元（約
４３４９萬港元）。報道指，假設讓ＡＩ學習２７８﹒８萬小時，每小時費用２美元，這與美國
的ＡＩ模型相比不到十分一，這意味ＧＰＵ的價格差異並不是總體「成本差異」。報道引述日本
ＡＩ研究第一人東京大學教授松尾豐指，ＡＩ模型的開發要反覆試驗，在約２８０萬小時的學習
前也花費了時間，這些時間和ＧＰＵ總價也應納入成本之中。（ｓｌ）
　
　

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