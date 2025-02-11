《中國要聞》金價瘋漲，信用卡買金套現、洗錢等違規操作死灰復燃

《經濟通通訊社１１日專訊》現貨黃金繼續瘋漲，今日一度升破每盎士２９４０美元，再創

歷史新高，不少民眾都想乘此次升勢賺一筆，不法分子更不例外。據《華爾街見聞．信風》報道

，信用卡套現這種違規交易近日死灰復燃，不少網民在社交平台分享信用卡套現經驗，聲稱可通

過「刷信用卡購買黃金，再通過貴金屬回收平台銷售」來套取現金；另有相關人士透露，市場上

有不法分子集中收購信用卡，通過買賣黃金完成「洗錢」。報道指，這意味著在金價狂飆下，銀

行信用卡業務正面臨更嚴峻的風控挑戰。



＊官媒籲警惕金店免費或返利儲存黃金＊



此外，央視報道指出，由於黃金的儲存、保管和運輸都需要一定成本，一些金店打出黃金「

免費儲存」甚至「返利儲存」的噱頭攬客，即是讓消費者將所購買的黃金存在店裏，不僅可以免

收保管費，存夠一定時間還能獲贈金飾。



報道引述業內人士指，這是一種變相的黃金租賃業務，但黃金租賃業務是需要金融機構批准

的牌照業務，消費者需警惕部分金飾品店、加盟店鋌而走險，違規從事黃金的租賃、返金、保證

收益的業務，切忌貪小失大。（ｓｌ）

