【ＡＩ】高盛：ＤＳ引燃投資熱情，全球對沖基金加速買入中國股票

《經濟通通訊社１１日專訊》高盛在一份報告中表示，全球對沖基金於今年大部分時間都在

搶購中國股票，隨著中國人工智能（ＡＩ）初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ（簡稱ＤＳ）崛起激發投

資者熱情，全球對沖基金更在過去一周加速買入。



高盛在給客戶的報告中引述截至２月７日的數據稱，在岸和離岸中國股票加起來是高盛全球

機構經紀業務中迄今為止「名義上淨買入最多的市場」。２月３日至７日當周，對沖基金的購買

創四個多月來最高紀錄。當周９５％的買盤都集中在個股上，其中以非必需消費品、信息技術、

工業和通信服務等行業為主，而在此期間，能源、公用事業和房地產遭到對沖基金拋售。



《路透》指，根據本周提交的一份證券文件，華爾街億萬富翁Ｄａｖｉｄ Ｔｅｐｐｅｒ的

Ａｐｐａｌｏｏｓａ ＬＰ在第四季度大幅增持了阿里巴巴和京東的股票，使這兩家公司進入其

對沖基金的最大持倉股之列。



報道指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ突破性的低成本ＡＩ模型已成全球投資者重估中國資產價值的催

化劑，這些投資者已經對美股估值見頂感到擔憂。一位為對沖基金客戶提供服務的香港機構銷售

總監表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ正在扭轉「中國在人工智能方面無關緊要，正在輸掉人工智能戰爭

」的說法。



分析師和投資者認為，中國政府的寬鬆政策措施以及美國總統特朗普對中國商品加徵１０％

關稅的最新舉措低於其最初的威脅，也令市場情緒得到支撐。ＭＳＣＩ明晟中國指數自１月中旬

以來已連續四周上漲，２月迄今已上漲超過６％，表現優於全球主要市場。（ｓｌ）

