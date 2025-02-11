  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2025 17:39

京東外賣正式啟動，招募品質堂食餐飲商家限時免佣金

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，京東（０９６１８）布局已久的外賣業務正式啟
動，今日宣布招募「品質堂食餐飲商家」，２０２５年５月１日前入駐將「全年免佣金」。配送
服務費則由配送距離、訂單價格、時段、天氣等因素綜合決定。此外，報道引述接近京東人士指
，已簽約商家佣金也將自２月１１日０時起按照全年免佣調整。
　
　　據介紹，京東外賣並非一款獨立的Ａｐｐ，而是嵌入在京東Ａｐｐ內「秒送」頻道中。近日
有傳京東外賣以「只抽５％佣金」殺入外賣市場，當時有業內人士分析，京東此舉更多是為拓展
同城配送業務鋪路，短期內難以撼動現有市場格局。《新京報》則引述餐飲商家表示，目前北京
地區外賣平台抽佣一般為２０％－３０％，而且很多商家表示不知道有京東外賣。
　
　　事實上，京東外賣已布局多年。京東早在２０２２年６月宣告考慮涉足外賣業務，至
２０２３年８月，本地即時配送平台達達全面接入京東小時購系統，實現全國４０００個倉儲網
點與５５０萬零售終端的數據貫通，為外賣業務打下關鍵「地基」。２０２４年，京東Ａｐｐ首
頁上線全新「秒送」頻道，打出「最快９分鐘送到手」口號，然後上線了奶茶、咖啡外賣服務，
涵蓋瑞幸咖啡、蜜雪冰城、庫迪咖啡、霸王茶姬等連鎖品牌，上線初期還曾推出免配送費、「
９﹒９元」等優惠活動。
　
　　在近日傳出京東殺入外賣市場後，內媒發現，「外賣」已在京東Ａｐｐ「秒送」頻道中成立
獨立板塊。《瀟湘晨報．辣椒財經》記者昨日於京東Ａｐｐ定位設為北京地區，發現當前「外賣
」板塊內商家以餐飲類為主，絕味鴨脖、大米先生、廖記棒棒雞等連鎖餐飲品牌佔據較多比重，
運費大多為５元人民幣。此外，從頁面顯示可見，絕大部分商家的外賣配送服務由「達達秒送」
負責，只有少部分顯示商家自送。報道還提到，社交平台上有消費者表示，京東外賣並沒有比其
他平台更便宜，部分餐品甚至更貴。（ｓｌ）

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰11/02/2025 17:56  《行業數據》去年ＯＰＰＯ登東南亞智能手機銷量榜首，小米第三

其他AH股新聞
More

11/02/2025 18:21  《國企紅籌》龍源電力：１月完成新能源發電量按年跌８﹒５６％

11/02/2025 18:07  【ＡＩ】上汽通用：智能座艙深度融入ＤｅｅｐＳｅｅｋ

11/02/2025 18:04  《中國要聞》上海黃金交易所上調部分合約保證金水平至１１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處