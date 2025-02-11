京東外賣正式啟動，招募品質堂食餐飲商家限時免佣金

《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，京東（０９６１８）布局已久的外賣業務正式啟

動，今日宣布招募「品質堂食餐飲商家」，２０２５年５月１日前入駐將「全年免佣金」。配送

服務費則由配送距離、訂單價格、時段、天氣等因素綜合決定。此外，報道引述接近京東人士指

，已簽約商家佣金也將自２月１１日０時起按照全年免佣調整。



據介紹，京東外賣並非一款獨立的Ａｐｐ，而是嵌入在京東Ａｐｐ內「秒送」頻道中。近日

有傳京東外賣以「只抽５％佣金」殺入外賣市場，當時有業內人士分析，京東此舉更多是為拓展

同城配送業務鋪路，短期內難以撼動現有市場格局。《新京報》則引述餐飲商家表示，目前北京

地區外賣平台抽佣一般為２０％－３０％，而且很多商家表示不知道有京東外賣。



事實上，京東外賣已布局多年。京東早在２０２２年６月宣告考慮涉足外賣業務，至

２０２３年８月，本地即時配送平台達達全面接入京東小時購系統，實現全國４０００個倉儲網

點與５５０萬零售終端的數據貫通，為外賣業務打下關鍵「地基」。２０２４年，京東Ａｐｐ首

頁上線全新「秒送」頻道，打出「最快９分鐘送到手」口號，然後上線了奶茶、咖啡外賣服務，

涵蓋瑞幸咖啡、蜜雪冰城、庫迪咖啡、霸王茶姬等連鎖品牌，上線初期還曾推出免配送費、「

９﹒９元」等優惠活動。



在近日傳出京東殺入外賣市場後，內媒發現，「外賣」已在京東Ａｐｐ「秒送」頻道中成立

獨立板塊。《瀟湘晨報．辣椒財經》記者昨日於京東Ａｐｐ定位設為北京地區，發現當前「外賣

」板塊內商家以餐飲類為主，絕味鴨脖、大米先生、廖記棒棒雞等連鎖餐飲品牌佔據較多比重，

運費大多為５元人民幣。此外，從頁面顯示可見，絕大部分商家的外賣配送服務由「達達秒送」

負責，只有少部分顯示商家自送。報道還提到，社交平台上有消費者表示，京東外賣並沒有比其

他平台更便宜，部分餐品甚至更貴。（ｓｌ）

