【ＦＯＣＵＳ】比亞迪攪動「智駕」下沉，車企突圍須新戰略

【ＦＯＣＵＳ】當華為鴻蒙智行、小鵬ＸＮＧＰ、百度蘿蔔快跑……「智駕」概念風生水起

，新能源車銷量一騎絕塵的比亞迪，在此領域卻如Ｎｏｂｏｄｙ（無名小卒）。不過，這位「跟

跑者」繼去年底正式開通智駕輔助系統「天神之眼」全國範圍ＣＮＯＡ（無圖城市領航）功能後

，周一（１０日）晚再發布全民智駕戰略，令曾經高大上的「智駕」下沉至７萬元人幣以內。面

對價格戰、技術戰雙線競爭進入新階段，一眾造車新老勢力想突圍，就須瞄準新戰略。



＊「１２萬元」門檻降至「７萬元」＊



乾坤未定皆黑馬。去年一年，在智能駕駛領域ａｌｌ ｉｎ衝刺的比亞迪，憑藉逾５千人的

研發團隊，終於直接放大招－－一口氣推出２１款搭載「天神之眼」智駕的車型，其中「海鷗」

智駕版價格低至６﹒９８萬元，意味由小鵬ＭＯＮＡ Ｍ０３創下的智駕「１２萬元以內」門檻

，進一步降至「７萬元以內」，開啟全民智駕、科技平權新階段。



那麼，平價智駕的含金量幾何？以「海鷗」搭載的「天神之眼Ｃ」為例，雖然不包括激光雷

達，但比亞迪聲稱，其全球獨創的「前視三目５Ｒ（５個毫米波雷達）１２Ｖ（１２個高清攝影

鏡頭）１２Ｕ（１２ 個超聲波雷達）方案」，已接近激光雷達的感知效果，支持全國無圖高快

領航、標配代客泊車功能，並預計年底可實現城市記憶領航（例如居所到公司一鍵導航）功能。



＊技術角力下一步：解放大腦Ｌ４級＊



比亞迪創始人王傳福昨晚最新稱，「未來兩到三年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一

樣必不可少的配置，到那時，沒有高階智駕的車將成為少數派。」眼見智駕進入人人觸手可及階

段，那麼下一步是甚麼？答案是角力真正的自動駕駛。



按國際汽車工程師協會（ＳＡＥ）的標準，目前國內主流智駕車企所具備的為Ｌ２級，即「

解放雙手」的部分駕駛自動化；但要實現智駕大規模應用，開啟類似「ｉＰｈｏｎｅ４」的智能

手機新時代

，就需技術進步至Ｌ４級，即「解放大腦」的高度駕駛自動化。



目前，特斯拉的ＦＳＤ（完全自動駕駛）已實現Ｌ３級，即「解放雙眼」的有條件駕駛自動

化；小鵬則指，將在明年實現部分低速場景下的Ｌ４級；攜手華為乾崑智駕的深藍汽車則稱，將

在２０２８年實現全場景Ｌ４級。



＊跨界結盟，探索ＶＬＡ多模態智能＊



當未來滿大街都是沒有司機、甚至沒有方向盤的智駕汽車，是否意味新能源車的下半場「智

能化」已到終點？看看比亞迪宣布整車智能「璇璣架構」將接入Ｄｅｅｐｓｅｅｋ Ｒ１大模型

，以及馬斯克牽頭財團擬９７４億美元收購ＯｐｅｎＡＩ的控制權，答案顯然為否。



簡而言之，想突圍、長青的車企，未來勢不會僅滿足於造車，而是借助人工智能打造自己的

生態，從車－人的空間智能，擴展到車－人－手機－家居－辦公－休閒等日常場景的ＶＬＡ

（Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ，視覺、語言、行動）多模態智能。



要實現此，從眼下悄現的車企合併，到未來更多的跨界結盟，一切皆有可能。

