《政政經經－石鏡泉》Ａ股縮量下跌

《政政經經》滬指昨日（１１日）跌０﹒１％，深成指跌０﹒７％，創業板指跌１﹒４％，

科創５０指數跌１﹒２％。滬深兩市合計成交額１６３５９億元人民幣。



香港股市亦跟隨Ａ股回下，成交減少，是相對利好的，港股後市，還得看Ａ股中期趨勢。



有色金屬板塊持續走強，黃金、銅領漲，Ｃｏｍｅｘ銅期貨主力合約今年累計漲幅超１６％

。此外，滬金主力合約盤中站上６９０元人民幣╱克續創歷史新高。國金證券表示，目前黃金股

估值普遍回到歷史相對低位，而金價高位運行，預計黃金股相對收益將較為明顯。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股持續活躍，除了雲服務廠商，在硬體側，當前已有超１５家的芯片

廠商適配了ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型，相關智算一體機也逐步落地；同時，多家手機、汽車企業也

陸續宣布接入支持這一模型，朋友圈持續「擴容」。東方證券研報稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ持續火

爆，中立雲廠商及國產算力有望受益。



伴隨著影片《哪吒２》火爆，也帶火了周邊衍生品。據悉，泡泡瑪特（０９９９２）推出「

《哪吒之魔童鬧海》天生羈絆系列」手辦盲盒發售後熱賣，線上渠道已售罄，線下也幾乎買不到

。國泰君安研報稱，ＩＰ消費為萬億級大市場，中國市場潛力可期。



東方證券指出，當前仍然是做多的時間窗口，春季行情繼續維繫，不過隨著ＡＩ主題近期交

易大幅升溫，波動率會進一步提升，短期不適宜盲目追高，優質龍頭公司逢回調可考慮再布局。



光大證券指出，ＡＩ賽道是目前市場的核心主線，只要ＡＩ賽道不熄火，市場就有望延續漲

勢。方向：國產ＡＩ芯片。國產芯片代工龍頭企業中芯國際（００９８１）已於昨天披露業績，

其中第四季銷售按年、按季增長３１﹒５％、１﹒７％。利潤按年、按季增長１４﹒２％、

２１﹒４％。毛利率大升至２２﹒６％。



廣發證券認為，短期而言，可能會出現科技股或ＴＭＴ內部的高低切換，不過科技主線依然

明確。低位成長中，除了春節後有所反應的低空經濟、半導體設備、光伏以外，還可以關注軍工

、文化出海、衛星、醫療設備等，近期有潛在催化劑的低位成長。



總括言之，升多回調，並非真跌，後市仍有可為。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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