《經濟時評》官媒：把握好預期與目標，信心在當下也在未來

《經濟通通訊社１２日專訊》官媒《人民日報》頭版發表題為「為甚麼說『信心在當下也在

未來』？」的文章稱，信心絕非盲目樂觀。把握好預期與目標的撐桿跳，充盈著「跳一跳能夠得

著」的工具箱，對未來越有信心，對當下越有耐心。



文章指出，今年，中國電影市場強勢開場，票房超１５０億元。其中，動畫電影《哪吒之魔

童鬧海》登頂中國電影票房、中國影史觀影人次、全球影史單一市場票房三榜榜首，持續刷新紀

錄。社交平台上，「這屆年輕人被中式美學圈粉」話題火爆，折射出Ｚ世代消費個性化、文化自

信具象化。穿新中式服裝、買文創冰箱貼，優秀傳統文化為超２萬億元規模國潮經濟注入底氣。

奔湧的「後浪」，正成長為大國向前的「熱浪」。



文章又指，「向內看，我們從『外部壓力加大、內部困難增多』的複雜嚴峻形勢中走來，

２０２４年走出了『前高、中低、後揚』的運行態勢，經濟社會發展主要目標任務順利完成，彰

顯大國經濟強勁韌性。」



橫向看，２０２４年美國經濟增長２﹒８％、歐盟０﹒８％，全球經濟預計增長３﹒２％。

而中國以世界第二大經濟體之姿，以超大規模市場之能，以５％年度增速之勢，風景這邊獨好。

「我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。」（ｅｗ）

