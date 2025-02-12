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AH股新聞

12/02/2025 17:01

《駐京專電》最高法：外幣逾期利率計算超過法定上限部分不予支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》最高人民法院發布關於外幣及港澳台貨幣
逾期付款利息計算標準的批覆，自明日起施行。最高法民四庭負責人表示，批覆對外幣逾期付款
利息的計算標準，分為當事人有約定和無約定兩種情形。當事人事先約定了逾期利率的計算標準
或者事後就此達成一致意見的，根據尊重當事人意思自治原則，按照當事人約定來計算逾期付款
利息，但約定的利率計算標準超過法定上限的，對超過部分不予支持。
　
＊外幣逾期付款利息參考基準利率＊
　
　　對於當事人沒有約定逾期利率的計算標準或者約定不明的情形，批覆分別對美元、歐元、英
鎊等常見外幣逾期付款利息的計算標準確定了適用的利率標準；對於其他外幣逾期付款利息的計
算標準，則規定可以參考相關國家中央銀行官方網站公布的該幣種基準利率予以確定。
　
＊約定利率計算標準超過法定上限，超過部分不予支持＊
　
　　批覆第三條專門對港幣、澳門元、新台幣逾期付款利息的計算標準作了規定。當事人有約定
的，當事人約定優先，但當事人約定的利率計算標準超過案涉糾紛適用的準據法規定上限的，對
超過的部分不予支持。當事人對逾期付款利息的計算沒有約定或者約定不明的，則分別參考香港
銀行間同業拆借利率、澳門元綜合利率、新台幣基本放款利率確定。

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