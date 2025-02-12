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AH股新聞

12/02/2025 11:32

《神州基金》ＱＤＩＩ產品掀集中降費潮，公募費率改革進行時

　　《經濟通通訊社１２日專訊》２０２５年春節假期前，ＱＤＩＩ就掀起降費潮。昨日，又有
兩家基金公司宣布降低旗下ＱＤＩＩ產品管理費率、托管費率，部分高費率產品讓利幅度較大，
直接「打６折」。
　
　　其中，交銀施羅德基金將旗下的環球精選價值、中證海外中國互聯網２隻ＱＤＩＩ的基金管
理費率、托管費率調低至１﹒２０％╱年、０﹒２０％╱年。在調降前，交銀施羅德環球精選價
值的管理費年費率為１﹒８０％，此次下調相當於直接「打６６折」，托管費年費率為
０﹒３５％，相當於「打５７折」。
　
　　融通基金也決定調低融通核心價值混合基金的管理費率及托管費率。其中，管理費率由
１﹒５０％╱年調低為１﹒２０％╱年，托管費率由０﹒２５％╱年調低為０﹒２０％╱年。
　
　　除ＱＤＩＩ產品外，近期還有多隻主動權益類基金、債券基金以及券商資管計畫產品宣布降
低管理費率或托管費率。如摩根資管、宏利基金將旗下多隻主動權益基金管理費年費率、托管費
年費率批量降至１﹒２％、０﹒２％；中信建投價值增長混合型集合資產管理計畫、東海證券海
睿進取靈活配置混合型集合資產管理計畫也將托管費年費率由０﹒２２％、０﹒２３％調低至
０﹒２０％；永贏易弘債券型基金也將托管費年費率由０﹒１０％調整為０﹒０５％。
　
　　業內人士認為，公募基金公司通過費率改革穩步下調行業綜合費率水平，一方面能夠顯著降
低投資者的投資成本，推動中長期資金入市，體現出公募行業的責任擔當；另一方面，降費改革
可推動行業在產品設計和投研服務方面的高質量專業化發展，切實促進基金行業專注提升客戶服
務能力，進一步促進行業高質量發展。（ｌｃ）

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