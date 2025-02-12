《Ａ股焦點》ＭＳＣＩ中國指數調整，新納７隻Ａ股，６隻半日收升

《經濟通通訊社１２日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布了２月份指數審議結果。其中

ＭＳＣＩ中國指數新納入恒玄科技（滬：６８８６０８）等７隻Ａ股、港股極兔速遞

（０１５１９）共８隻股票，剔除安井食品（滬：６０３３４５）、安圖生物

（滬：６０３６５８）、華熙生物（滬：６８８３６３）、凱萊英（深：００２８２１）和華陽

股份（滬：６００３４８）等２０隻股票。調整將於２月２８日收市後生效。



表列新納入股票半日收市表現：

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名稱 代碼 升跌幅（％）

潤和軟件 （深：３００３３９） ５﹒３４

四川長虹 （滬：６００８３９） ４﹒７７

永輝超市 （滬：６０１９３３） ２﹒４１

恒玄科技 （滬：６８８６０８） ２﹒３８

供銷大集 （深：０００５６４） １﹒０１

阿特斯 （滬：６８８４７２） ０﹒３９

晶合集成 （滬：６８８２４９） －０﹒３８

極兔速遞－Ｗ （０１５１９） ５﹒４０

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＊高盛：ＭＳＣＩ中國指數今年樂觀預期漲幅將達２８％＊



由於ＭＳＣＩ中國指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票進入ＭＳＣＩ中國指數，

便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。



高盛近日發布研報稱，近來ＤｅｅｐＳｅｅｋ的崛起，為中概科技股帶來了中長期價值重估

的機會。高盛維持對ＭＳＣＩ中國指數的超配評級，預計該指數今年將上漲１４％，樂觀預期下

漲幅甚至將達到２８％。此外，Ａ股也將受益於ＡＩ軟技術的發展，軟技術領域的股票將更加領

先市場。（ｌｃ）

