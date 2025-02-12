ＭＳＣＩ中國指數換馬，納入極兔速遞等８股另剔出２０股

《經濟通通訊社１２日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布了２月份指數審議結果。其中

ＭＳＣＩ全球股票指數（ＡＣＷＩ）新納入２３隻股票，剔除１０７隻股票。ＭＳＣＩ中國指數

則新納入極兔速遞（０１５１９）、恒玄科技（滬：６８８６０８）、供銷大集

（深：０００５６４）和阿特斯（滬：６８８４７２）、潤和軟件（深：３００３３９）、晶合

集成（滬：６８８２４９）、四川長虹（滬：６００８３９）和永輝超市（滬：６０１９３３）

等８隻股票，剔除安井食品（滬：６０３３４５）、安圖生物（滬：６０３６５８）、華熙生物

（滬：６８８３６３）、凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）和華陽股份

（滬：６００３４８）等２０隻股票。調整將於２月２８日收盤後生效。



另外，ＭＳＣＩ將調整其全球指數，納入２３隻證券並剔除１０７隻。ＭＳＣＩ發達市場指

數新增的最大三隻成份股將是美聯航、Ｒｅｄｄｉｔ和Ｎａｔｅｒａ。ＭＳＣＩ新興市場指數新

增的三大個股將是Ｈｙｕｎｄａｉ Ｍｏｔｏｒ Ｉｎｄｉａ、Ｅｍａａｒ

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ和Ｊ＆Ｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｅｘｐｒｅｓｓ。（ｋｌ）

