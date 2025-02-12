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AH股新聞

12/02/2025 09:38

ＭＳＣＩ中國指數換馬，納入極兔速遞等８股另剔出２０股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）公布了２月份指數審議結果。其中
ＭＳＣＩ全球股票指數（ＡＣＷＩ）新納入２３隻股票，剔除１０７隻股票。ＭＳＣＩ中國指數
則新納入極兔速遞（０１５１９）、恒玄科技（滬：６８８６０８）、供銷大集
（深：０００５６４）和阿特斯（滬：６８８４７２）、潤和軟件（深：３００３３９）、晶合
集成（滬：６８８２４９）、四川長虹（滬：６００８３９）和永輝超市（滬：６０１９３３）
等８隻股票，剔除安井食品（滬：６０３３４５）、安圖生物（滬：６０３６５８）、華熙生物
（滬：６８８３６３）、凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）和華陽股份
（滬：６００３４８）等２０隻股票。調整將於２月２８日收盤後生效。
　
　　另外，ＭＳＣＩ將調整其全球指數，納入２３隻證券並剔除１０７隻。ＭＳＣＩ發達市場指
數新增的最大三隻成份股將是美聯航、Ｒｅｄｄｉｔ和Ｎａｔｅｒａ。ＭＳＣＩ新興市場指數新
增的三大個股將是Ｈｙｕｎｄａｉ　Ｍｏｔｏｒ　Ｉｎｄｉａ、Ｅｍａａｒ　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ和Ｊ＆Ｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｘｐｒｅｓｓ。（ｋｌ）

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