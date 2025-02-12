《神州頭條》財經報章頭版摘要：政策促「ＡＩ＋消費」培育新業態

《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



去年全國社會物流總額同比增長５﹒８％

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中國物流與採購聯合會１１日公布的數據顯示，２０２４年全國社會物流總額為３６０﹒６萬億

元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比增長５﹒８％，增速比上年提高０﹒６個百分點。

全社會物流成本有效降低，２０２４年社會物流總費用與ＧＤＰ的比率為１４﹒１％，同比回落

０﹒３個百分點。



政策力促「ＡＩ＋消費」賦能新場景培育新業態

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２月１０日召開的國務院常務會議提出，強化消費品牌引領，支持新型消費加快發展，促進「人

工智能＋消費」、健康消費等，持續打造消費新產品新場景新熱點。多位專家認為，發展以「人

工智能（ＡＩ）＋消費」為代表的新型消費，有助於推動消費擴容提質。應採取多種舉措，打造

消費新場景與新業態，推動消費結構優化升級。



增開銀髮旅遊列車，鼓勵多元化資本參與投資

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商務部、文旅部、國鐵集團等九單位近日發布的《關於增開銀髮旅遊列車，促進服務消費發展的

行動計劃》提出，鼓勵多元化資本參與投資。加強旅遊列車開發投融資支持，將銀髮旅遊列車適

老化、綠色化、舒適化改造納入大規模設備更新和消費品以舊換新支持範圍。





《上海證券報》



「拼經濟」號角嘹亮，經濟大省勇挑大梁

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蛇年開春，「拼經濟」號角嘹亮，經濟大省勇挑大梁，在優化營商環境、建設現代化產業體系方

面加快政策部署落地。西南財經大學經濟學院教授吳垠表示，經濟大省體量大，體量越是大，增

長越是艱難。每１個百分點增速帶來的增量，相當於１０年前的約２﹒１個百分點。經濟大省敢

於「挑大梁」，在於有支柱產業「壓艙石」，更有未來增長底氣。



資本市場賦能綠色金融，助力構建可持續發展新引擎

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日前，中國證監會發布的《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》提出「豐富資本

市場推動綠色低碳轉型的產品制度體系」，對資本市場做好綠色金融這篇大文章作出了具體部署

。



技術創新推動業績增長，民營上市公司迸發經營活力

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２０２４年，民營上市公司鉚足幹勁，合力描繪出一幅企穩向好的全年發展圖景，彰顯了民營經

濟的韌性與活力。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２月１１日，Ａ股共有１８４０家民營上市公司披露

了２０２４年業績預告。以預告歸母淨利潤規模上限計算，９８１家公司業績預計實現盈利，「

報喜」比例為５３﹒３２％。





《證券時報》



假期擾動影響有限，積極因素助推經濟「開門穩」

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在春節假期（１月２８日至２月４日）因素影響下，反映經濟形勢的多項高頻數據出現波動，投

資、外貿領域相關指標有所承壓，但消費市場平穩開局。專家認為，隨著春節假期影響消退，中

國消費市場的潛力持續激發，投資、外貿回穩向好，將助推２０２５年經濟發展實現「開門穩」

。



增開銀髮旅遊列車在行動，政策鼓勵多元資本投資

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商務部、文旅部、國鐵集團等九單位１１日發布《關於增開銀髮旅遊列車，促進服務消費發展的

行動計劃》。商務部服貿司司長孔德軍指出，中國旅遊列車市場總體仍處發展階段，旅遊列車數

量和承運量比較低。隨著老年群體擴大和文旅消費需求釋放，銀髮旅遊列車發展潛力巨大。



廣東出台「製造業融合１２條」，引領推動製造升級

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廣東省政府辦公廳１１日發布《關於推動製造業與生產性服務業深度融合發展的若干措施》。《

措施》共計１２條，將通過大力推動製造業與生產性服務業，包括科技、設計、物流、人力資源

、電子商務、外貿等多領域，深度融合、互促互強，打造優勢產業鏈條、產業集群、融合示範載

體和產業生態圈，構建現代化產業體系，助力建設製造強省。（ｌｃ）

