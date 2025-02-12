《鍾之日記》國家力挽萬科，內房強勢反彈

《鍾之日記》２月１２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股昨日（１１日）終止三連升，今早高開２３１點，摩通指ＡＩ的推廣和相對較低的估值

使中國科技股有望跑贏，資金追捧下港股愈升愈有，尾段萬科有望獲國家出手相助的消息傳出，

內房彈升刺激港股再度發力，恒指最多升超５００點，全日收報２１８５７，創下去年１０月７

日以來收盤新高，升５６３點或２﹒６％，主板成交近２８７２億元。



＊滬指逆轉收升０﹒８５％，半導體震盪走高＊



Ａ股三大指數今早低開午後急漲，滬指全日收升０﹒８５％，報３３４６﹒３９點，深成指

漲１﹒４３％，創業板指揚１﹒８１％。成交回升，滬深兩市全天交易額１﹒６８萬億元人民幣

，較上個交易日增加２﹒５％。房地產尾盤抽升，整體收漲２﹒９％，原因是外電報道指，中國

政府正準備一項方案，有望為萬科（０２２０２）（深：０００００２）解決今年５００億元的

資金缺口提供幫助。萬科Ａ股漲停。



半導體板塊亦震盪走高，全日升逾３％。根據半導體行業協會（ＳＩＡ）報告，預計今年全

球半導體銷售額將再度錄得兩位數百分比的增長，消息利好板塊。另外，據燈塔專業版數據，電

影《哪吒之魔童鬧海》票房突破９３億人民幣，影線板塊持續強勢，全天漲２﹒８％。



＊國家救萬科，萬科救內房＊



今日午後，Ａ股和港股突然大爆發，相信與《彭博》報道的中國政府正準備出手救萬科

（０２２０２）（深：０００００２）有關。萬科Ａ股直衝漲停，港股更一度急升逾１８％，收

市仍漲１６﹒７％，而萬科境內債亦急升。



在萬科管理層全面「深圳國資」化之後，中國當局終於直面萬科的資金缺口，準備提出方案

，助萬科解決年內５００億人民幣的資金缺口。方案包括考慮允許地方政府利用約２００億元人

民幣的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地，以助萬科支付今年到期的部分債務

，萬科和關聯公司也被允許利用新債發行和銀行貸款來還債。



方案又表明，政府正在為萬科劃定底線，以免已國資化的萬科重蹈恒大（０３３３３）和其

他民營房企近年來債務違約的覆轍。



萬科的債務若解決，不但是為中國樓市拆彈、更可以讓外資對中國經濟持更積極的態度。一

眾內房股狂歡，融創中國（０１９１８）大漲２０﹒８％，富力地產（０２７７７）漲１４％，

碧桂園（０２００７）升８﹒７５％；龍湖（００９６０）升８％，潤地（０１１０９）及中海

外（００６８８）升逾５％。



＊中芯首季收入料增，芯片股炒上＊



中芯國際（００９８１）公布２０２４年第四季和全年業績，按國際財務報告準則，中芯國

際上季銷售收入２２﹒０７億美元，按年升約３２％、按季升２％；稅前盈利３﹒５５億美元，

按年多４３％、按季多４６％；但淨利潤僅１﹒０８億美元，按年跌３８％、按季跌２８％。



集團２０２４年度公司擁有人應佔利潤為４﹒９３億美元，按年減少４５﹒４％，主要是由

於投資收益及資金收益下降所致。期內銷售收入為８０﹒３億美元，按年上升２７％。毛利率為

１８％。



中芯２０２５年第一季指引指出，季度收入將按季增長６％至８％，毛利率則介於１９％至

２１％的範圍內。管理層預期，內地推出電子產品、汽車等消費品「以舊換新」政策，將會推動

客戶補庫存，而在地緣政治不確定性下，不少客戶於今年提前落單出貨。中芯全日收漲

５﹒８５％，報４７﹒９５元。



中芯國際聯合首席執行官趙海軍在業績會上稱，首季「淡季不淡」，但外部環境為下半年帶

來一定的不確定性，同業競爭也是愈演愈烈。公司通過領先技術、綁定客戶，增加新產品來對抗

價格壓力，同時保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價，但必要時也會直面價格競爭，以

保持市場份額和競爭優勢。



大行普遍認為，中芯今年第一季指引勝預期，維持目標價及評級不變。摩根士丹利表示，中

芯預期今季收入按季增長高於市場預期，相信主要受惠於產品組合改善、國家補貼政策及先進製

程的芯片價格高企，預期今季指引公布後，有望獲得市場上調每股盈利預測。今日芯片股多數上

揚，上海復旦（０１３８５）飆１１﹒６％，華虹半導體（０１３４７）漲近７％，晶門半導體

（０２８７８）收升５﹒７％，宏光半導體（０６９０８）升１﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

