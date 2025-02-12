《Ａ股焦點》寧德時代跌１％，啟動香港上市，募資建設匈牙利工廠

《經濟通通訊社１２日專訊》中國鋰電池龍頭企業－－寧德時代（深：３００７５０）正式

啟動二次上市進程。昨晚，港交所披露寧德時代招股書，募資主要用於匈牙利工廠建設。



不過，該消息未提振股價，寧德時代已連跌三日，今早低開低走，現跌０﹒９１％，報

２４９﹒５元（人民幣．下同）。寧德時代股價在２０２１年１２月衝至歷史最高值，彼時市值

達到１﹒６萬億元，之後便緩慢下跌，２０２２年９月後跌破１萬億元關口，２０２４年９月重

回萬億市值。



＊募資料５０億美元，主要用於匈牙利工廠建設＊



作為全球最大的動力電池企業，寧德時代赴港二次上市一事備受資本市場關注。《彭博》此

前報道稱，寧德時代或募資超５０億美元，有望成為香港近年來規模最大的一宗上市交易。



最新披露的招股書顯示，此次ＩＰＯ的聯席保薦人為美銀證券、中金公司、中信建投、摩根

大通，高盛、摩根士丹利和瑞銀。公司募資主要用於推進匈牙利工廠一期、二期的建設，剩餘用

於營運資金及其他一般用途。



２０２２年８月，寧德時代宣布在匈牙利德布勒森市投資建廠，建設１００吉瓦時動力電池

系統生產線，總投資不超過７３﹒４億歐元（約合５１０﹒８６億元人民幣），預計建設周期不

超過６４個月，目前項目已啟動建設，截至２０２４年末投入約７億歐元，一期、二期建設投資

額共４９億歐元，剩餘資金將在未來陸續投入。



據招股書，２０２４年前九個月，寧德時代營收為２５９０﹒４４億元，同比減少１２％，

同期利潤３８８億元，同比增加１９﹒３％。寧德時代解釋稱，營收下降的原因是電池原材料價

格走低，使得公司電池銷售均價下降。（ｊｑ）

