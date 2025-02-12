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AH股新聞

12/02/2025 10:31

《Ａ股焦點》寶鋼股份跌１％，原副總經理胡宏離職１９天後被查

　　《經濟通通訊社１２日專訊》離職１９天後，寶鋼股份（滬：６０００１９）原黨委常委、
副總經理胡宏被查。２月１１日，據中國寶武紀委、上海市紀委監委消息：寶鋼股份原黨委常委
、副總經理胡宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國寶武紀委紀律審查和上海市浦東新區監委監
察調查。
　
　　寶鋼股份今早高開低走，現跌１﹒０２％，報６﹒８２元（人民幣．下同）。
　
＊離職１９天被查，年薪曾達２００萬元＊
　
　　１月２３日，寶鋼股份發布公告稱，胡宏因個人原因辭去公司副總經理職務。當時有報道稱
，胡宏已經被相關部門帶走調查。
　
　　公告顯示，胡宏出生於１９７０年１１月，１９９３年７月從中南財經大學市場營銷專業畢
業後，便加入了寶鋼，在其多家下屬公司銷售板塊任職。
　
　　２０２０年３月至２０２１年４月，胡宏任寶鋼股份總經理助理兼營銷中心（寶鋼國際）總
經理、營銷系統黨委副書記。２０２１年４月，胡宏任寶鋼股份副總經理；２０２１年６月起任
寶鋼股份黨委常委。
　
　　根據寶鋼股份２０２３年年報披露的數據，胡宏當年的薪酬為２００﹒８７萬元。２０２３
年，寶鋼股份的銷售費用１７﹒８２億元，同比下降０﹒４％。
　
　　公開資料顯示，寶鋼股份是全球最大鋼鐵企業－－中國寶武鋼鐵集團有限公司旗下的核心公
司，擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要製造基地，在全球上市鋼鐵企業中粗
鋼產量排名第二、汽車板產量排名第一、硅鋼產量排名第一。（ｊｑ）

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