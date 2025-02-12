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AH股新聞

12/02/2025 08:38

【ＡＩ】副總理張國清：中國願在ＡＩ領域與各國共推發展

　　《經濟通通訊社１２日專訊》為期兩天的人工智能（ＡＩ）行動峰會在法國巴黎舉行，邀請
多國領袖、政府代表及科企高層等參與討論ＡＩ全球治理等問題。中國國家主席習近平特別代表
、國務院副總理張國清表示，中國願在人工智能領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共
同構建人類命運共同體。歡迎各方來華出席上海２０２５世界人工智能大會。
　
　　張國清致辭時說，人工智能已成為新一輪科技革命及產業變革的重要驅動力量，中國以高度
負責的態度參與人工智能全球治理。面對人工智能發展的機遇和挑戰，國際社會應攜手倡導智能
向善，深化創新合作，強化包容普惠，完善全球治理。
　
　　張國清在法國期間又與總統馬克龍會面。張國清表示，中方願同法方一同落實好兩國元首共
識，推動中法關係實現更大發展。《新華社》報道，馬克龍表示感謝法國堅持戰略自主，願同中
方加強溝通合作，共促和平發展、共迎時代挑戰。
　
＊萬斯批評利用ＡＩ加強監控＊
　
　　另外，美國副總統萬斯在周二（１１日）會議發表講話，他既警告歐盟過度監管可能扼殺
ＡＩ產業的發展，又不點名批評中國正尋求利用ＡＩ加強對國內外公民的監控，他強調，美國將
全面阻止這些企圖。（ｒｙ）

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