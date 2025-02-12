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12/02/2025 17:57

【ＡＩ】宇樹科技央視春晚跳舞機器人京東上架，售６５萬人民幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》在央視春晚中穿上大紅背心棉衲跳舞轉手絹的宇樹科技
Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｈ１通用人形機器人，正式在京東平台首發開售，售價６５萬元人民幣，預計
６０天可交貨；同時首發開售的還有宇樹科技Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｇ１人形機器人新品，售價僅
９﹒９萬元，預計４５天可交貨。
　
　　據介紹，Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｈ１移動速度達３﹒３ｍ╱ｓ，是全球首個可原地空翻的全尺寸
電驅人形機器人，採用了超輕量級設計，整機重量小於５０ｋｇ，但最大關節扭矩達
３６０Ｎ﹒ｍ，同時兼具力量與靈活性，可輕鬆完成握手、揮手、行走、跑步、舞蹈等各種動作
。Ｈ１機器人還具有３６０度全景深度感知能力，可全方位感知周圍環境狀況，同時在通用ＡＩ
的加持下，Ｈ１機器人面對錯綜複雜的場景也不會出現混亂，適用於工業、服務業等複雜場景，
應用範圍更廣泛。
　
　　Ｕｎｉｔｒｅｅ　Ｇ１人形機器人則擁有超常的靈活性，其小跑速度超過２ｍ╱ｓ，配備有
２３－４３個關節，最大關節扭矩可達１２０Ｎ﹒ｍ，足以支持Ｇ１機器人做出各種高難度動態
動作，如動態站起、坐下折疊、跳躍等。Ｇ１機器人經過二次開發還可以實現許多日常生活小技
能，例如砸核桃、開可樂、煎吐司、使用錘子等，是用戶日常生活好幫手。Ｇ１機器人並擁有強
大的學習能力的，ＡＩ加速技術的加持助力Ｇ１機器人的能力持續進化，使其每天都能通過模仿
與學習驅動性能提升。（ｓｌ）

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