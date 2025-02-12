《中國要聞》娃哈哈回應商標轉讓：給食品公司，未造成相關影響

《經濟通通訊社１２日專訊》國家知識產權局商標局官網顯示，杭州娃哈哈集團正在對「娃

哈哈」商標進行轉讓，目前「申請收文」環節已結束，商標的受讓主體未顯示。對此，杭州娃哈

哈集團今日發布關於「娃哈哈」系列商標轉讓的聲明。



＊系列商標共３８７件，因歷史糾紛未完成轉讓登記備案＊



聲明稱，目前，「娃哈哈」系列商標共計３８７件，正在國家知識產權局申請由杭州娃哈哈

集團有限公司轉讓至杭州娃哈哈食品有限公司。「娃哈哈」系列商標初始登記在集團公司名下。



聲明指出，食品公司成立時，集團公司以「娃哈哈」系列商標作為出資注入食品公司，該次

出資經過評估並獲得了當時主管部門的同意，「娃哈哈」系列商標也作為實物出資項下無形資產

列入，同時部分商標以資產轉讓方式由食品公司向集團公司購買。



據此，食品公司獲得「娃哈哈」系列商標所有權，集團公司取得食品公司３９％的股權。雙

方按規定向主管機關提交了商標轉讓申請。之後，因集團公司與外資公司之間歷史糾紛的緣故，

未完成商標轉讓的登記備案，並非因其他法律、行政法規所規定的禁止轉讓事由。



杭州娃哈哈集團表示，「娃哈哈」系列商標登記在集團公司名下期間，食品公司作為商標實

際權利人長期自用，並持續授權集團公司及其關聯方使用「娃哈哈」系列商標。（ｊｑ）

