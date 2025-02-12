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AH股新聞

12/02/2025 14:06

《中國要聞》娃哈哈回應商標轉讓：給食品公司，未造成相關影響

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家知識產權局商標局官網顯示，杭州娃哈哈集團正在對「娃
哈哈」商標進行轉讓，目前「申請收文」環節已結束，商標的受讓主體未顯示。對此，杭州娃哈
哈集團今日發布關於「娃哈哈」系列商標轉讓的聲明。
　
＊系列商標共３８７件，因歷史糾紛未完成轉讓登記備案＊
　
　　聲明稱，目前，「娃哈哈」系列商標共計３８７件，正在國家知識產權局申請由杭州娃哈哈
集團有限公司轉讓至杭州娃哈哈食品有限公司。「娃哈哈」系列商標初始登記在集團公司名下。
　
　　聲明指出，食品公司成立時，集團公司以「娃哈哈」系列商標作為出資注入食品公司，該次
出資經過評估並獲得了當時主管部門的同意，「娃哈哈」系列商標也作為實物出資項下無形資產
列入，同時部分商標以資產轉讓方式由食品公司向集團公司購買。
　
　　據此，食品公司獲得「娃哈哈」系列商標所有權，集團公司取得食品公司３９％的股權。雙
方按規定向主管機關提交了商標轉讓申請。之後，因集團公司與外資公司之間歷史糾紛的緣故，
未完成商標轉讓的登記備案，並非因其他法律、行政法規所規定的禁止轉讓事由。
　
　　杭州娃哈哈集團表示，「娃哈哈」系列商標登記在集團公司名下期間，食品公司作為商標實
際權利人長期自用，並持續授權集團公司及其關聯方使用「娃哈哈」系列商標。（ｊｑ）

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