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AH股新聞

12/02/2025 18:05

【ＡＩ】阿里國際站接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，同步測試通義千問模型

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，阿里國際站已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列大模型
，將全面應用於外貿生意的各個核心環節。接入後，ＡＩ在自動接待海外客戶時，將能更全面地
考慮買家詢問的意圖，然後結合阿里國際站上的市場洞察、外貿經驗、商家商品的自身情況進行
深度推理。
　
　　此外，阿里國際站還在測試通義千問Ｑｗｅｎ　２﹒５－Ｍａｘ模型，為商家提供服務。
（ｊｑ）

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