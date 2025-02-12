【ＡＩ】阿里國際站接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，同步測試通義千問模型

《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，阿里國際站已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列大模型
，將全面應用於外貿生意的各個核心環節。接入後，ＡＩ在自動接待海外客戶時，將能更全面地
考慮買家詢問的意圖，然後結合阿里國際站上的市場洞察、外貿經驗、商家商品的自身情況進行
深度推理。
此外，阿里國際站還在測試通義千問Ｑｗｅｎ ２﹒５－Ｍａｘ模型，為商家提供服務。
（ｊｑ）
【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票
12/02/2025 18:05
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