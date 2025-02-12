【內房困局】中國政府據報準備方案，支持萬科解決年內償債缺口

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，中國政府部門正在準備一項方

案，有望為萬科（０２２０２）（深：０００００２）解決今年５００億元人民幣（６８億美元

）的資金缺口提供幫助。



方案包括考慮允許地方政府今年利用約２００億元人民幣的專項債額度，用於購買萬科的待

售樓盤以及空置土地。這些資金將幫助萬科支付今年到期的部分債務，萬科和關聯公司也被允許

利用新債發行和銀行貸款來還債。



方案又表明，政府正在為萬科劃定底線，以免這家有國資背景的開發商重蹈恒大和其他民營

房企近年來債務違約的覆轍。



《彭博》報道指，萬科今年將有４９億美元的債券到期或面臨回售行權，在住房銷售下滑、

獲得新流動資金渠道有限的背景下，該公司面臨著巨大的資金缺口。



萬科在回覆《彭博》詢問時稱，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金

，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快存量盤活以及非主營業務退出和持續爭取融資資

源等方式，應對相關債務兌付。萬科表示，今年到期公開債務約３６０億元人民幣，截至目前已

如期完成１月到期的３０億元兌付。（ｃｔ）

