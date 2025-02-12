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AH股新聞

12/02/2025 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１７％，摩通指ＡＩ邁新階段料利好中國

　　《經濟通通訊社１２日專訊》摩根大通表示，人工智能（ＡＩ）正在進入一個新階段，其應
用程序將推動下一波價值創造，這可能利好中國。摩通指ＡＩ的推廣和相對較低的估值使中國科
技股有望跑贏，建議買入阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）、比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）等。高盛亦發布研報稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的崛起，為中
概科技股帶來了中長期價值重估的機會。高盛預計ＭＳＣＩ中國指數今年將上漲１４％，樂觀預
期漲幅甚至將達到２８％。
　
　　滬深股市今早仍低開，滬綜指低開０﹒１７％，報３３１２﹒２６點，深成指低開
０﹒２７％，創業板指低開０﹒３７％。汽車股跌幅顯著。
　
　　有報道稱蘋果和阿里巴巴已將共同開發的ｉＰｈｏｎｅ中國ＡＩ功能，提交給監管機構審批
，表明該合作夥伴關係已取得顯著進展。今日開市後阿里概念股逆市領漲。
　
　　人工智能行動峰會一連兩天在法國巴黎舉行，國務院副總理張國清在峰會致辭時表示，中國
願在人工智能領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同構建人類命運共同體。而美國副
總統萬斯發表演說時，既反對了歐盟對ＡＩ行業的嚴格監管，又不點名批評有國家利用人工智能
監控用家及截取外國數據，破壞其他國家安全。有關ＡＩ發展、合作及競爭，相信在很長一段時
間裏成為全球注目的話題。
　
　　今日人行進行５５８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６９７０億元逆回
購到期，即今日淨回籠１３９０億元。（ｒｙ）

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