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AH股新聞

12/02/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０１％，阿里概念衝高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滬深三大指數上午漲跌互現，滬綜指一度升上３３３１點後回
落，收跌０﹒０１％，報３３１７點，深成指升０﹒０７％，創業板升０﹒０９％。兩市半日成
交９９９９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少３５６億元或３﹒４％。
　
　　阿里概念上午升超２％，依米康（深：３００２４９）、浙大網新（滬：６００７９７）、
浙數文化（滬：６００６３３）等多股漲停。早前有科技媒體援引消息人士報道，蘋果公司正與
阿里巴巴合作，開發和推出面向中國ｉＰｈｏｎｅ用戶的人工智能功能。此舉是蘋果應對在中國
銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件服務。
　
　　報道稱，蘋果之前測試來自百度、騰訊、字節跳動、ＤｅｅｐＳｅｅｋ及阿里的人工智能模
型，由於阿里有龐大的消費者數據，這成為蘋果選擇與阿里合作的關鍵。
　
　　另外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念延續強勢，收漲２﹒５％，青雲科技（滬：６８８３１６）、
杭鋼股份（滬：６００１２６）等漲停。內地官方部門推進ＡＩ賦能，國家超算互聯網平台宣布
推出「ＡＩ生態夥伴加速計劃」，提供３個月ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ接口免費使用、千萬卡
時算力資源池等激勵。深圳龍崗官方政務外網宣布已於２月８日部署上線了Ｄｅｅｐｓｅｅｋ－
Ｒ１全尺寸模型，是全國率先實現基於昇騰服務器成功部署上線該大模型及行業應用的政府部門

　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮下，算力概念股集體走強，液冷服務器領漲２﹒７％，雲計算、算力
租賃指數均升２％。（ｒｙ）

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