《Ａ股行情》滬綜指午後轉升０﹒０３％，外資齊稱ＤＳ推升股市

《經濟通通訊社１２日專訊》滬綜指午後跌轉升０﹒０３％，報３３１９﹒０１點，滬深

３００指數軟０﹒０３％，深成指升０﹒３５％，創業板指升０﹒４４％。上海Ｂ股跌

０﹒０３％，深圳Ｂ股跌０﹒２％。ＡＩ概念集體走強。



＊外資齊稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起推升股市＊



中國ＤｅｅｐＳｅｅｋ出現引爆人工智能產業重大變革，由其驅動的中國科技股上漲得到外

資大行的肯定。高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀均唱好。



大摩指，全球投資者開始重新評估中國科技和人工智能領域的可投資性。鑒於全球投資者的

倉位較少，預計短期內這一勢頭將持續下去。



摩通指出，今年流入中國互聯網公司的資金一直是正的，在ＤｅｅｐＳｅｅｋ發酵之後出現

了激增。未來幾個月亞洲將出現機會之窗，中國股市將再次出現戰術反彈，推動股市上行。



高盛研報稱，近來ＤｅｅｐＳｅｅｋ的崛起，為中概科技股帶來了中長期價值重估的機會。

高盛維持對ＭＳＣＩ中國指數的超配評級，預計該指數今年將上漲１４％，樂觀預期下漲幅甚至

將達２８％。此外，Ａ股也將受益於ＡＩ軟技術的發展，軟技術領域的股票將更加領先市場。瑞

銀稱，根據４Ｇ、５Ｇ和雲計算時代的經驗，「反彈似乎未過半」。（ｒｙ，ｃｔ）

