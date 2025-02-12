《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８５％，半導體、房地產午後抽升

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股三大指數今早低開午後急漲，滬指全日收升０﹒８５％，
報３３４６﹒３９點，深成指漲１﹒４３％，創業板指揚１﹒８１％。成交回升，滬深兩市全天
交易額１﹒６８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加４１２億元或２﹒５％。
＊傳政府研究幫助還債，萬科漲停收市＊
房地產股尾盤抽升，板塊整體收漲２﹒９％，原因是《彭博》引述消息人士透露，中國政府
正準備一項方案，有望為萬科（０２２０２）（深：０００００２）解決今年５００億元的資金
缺口提供幫助。方案包括考慮允許地方政府今年利用約２００億元專項債額度，用於購買萬科的
待售樓盤以及空置土地。方案又表明，政府正在為萬科劃定底線，以免其重蹈恒大和其他民營房
企近年來債務違約的覆轍。萬科Ａ股漲停，其他升幅靠前的有中洲控股（深：００００４２）漲
８﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）升７％。
半導體板塊亦震盪走高，全日升逾３％，利揚芯片（滬：６８８１３５）、慧智微
（滬：６８８５１２）及唯捷創芯（滬：６８８１５３）升２０％封板。中芯國際
（００９８１）（滬：６８８９８１）公布２０２４年第四季和全年業績，上季純利按季下跌
２８％至１﹒０８億美元，但今年第一季營收預料按季增長６至８％，遠好過市場預期。另外，
根據半導體行業協會（ＳＩＡ）報告，預計今年全球半導體銷售額將再度錄得兩位數百分比的增
長，消息均利好板塊。
值得留意的是，據燈塔專業版實時數據，截至今日１５時４分，電影《哪吒之魔童鬧海》票
房突破９３億人民幣。影線板塊持續強勢，全天漲２﹒８％，光線傳媒（深：３００２５１）及
橫店影視（滬：６０３１０３）漲停。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３９１９﹒８６ ＋０﹒９５
上證指數 ３３４６﹒３９ ＋０﹒８５ ６４７３﹒８８
深證成指 １０７０８﹒８８ ＋１﹒４３ １０２９８﹒３０
創業板指 ２１９１﹒７６ ＋１﹒８１
科創５０ １０４１﹒１４ ＋１﹒６３
Ｂ股指數 ２６６﹒５６ ＋０﹒４７ ３﹒２５
深證Ｂ指 １２０８﹒１３ ＋０﹒２４ ０﹒５９
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