《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８５％，半導體、房地產午後抽升

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股三大指數今早低開午後急漲，滬指全日收升０﹒８５％，

報３３４６﹒３９點，深成指漲１﹒４３％，創業板指揚１﹒８１％。成交回升，滬深兩市全天

交易額１﹒６８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加４１２億元或２﹒５％。



＊傳政府研究幫助還債，萬科漲停收市＊



房地產股尾盤抽升，板塊整體收漲２﹒９％，原因是《彭博》引述消息人士透露，中國政府

正準備一項方案，有望為萬科（０２２０２）（深：０００００２）解決今年５００億元的資金

缺口提供幫助。方案包括考慮允許地方政府今年利用約２００億元專項債額度，用於購買萬科的

待售樓盤以及空置土地。方案又表明，政府正在為萬科劃定底線，以免其重蹈恒大和其他民營房

企近年來債務違約的覆轍。萬科Ａ股漲停，其他升幅靠前的有中洲控股（深：００００４２）漲

８﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）升７％。



半導體板塊亦震盪走高，全日升逾３％，利揚芯片（滬：６８８１３５）、慧智微

（滬：６８８５１２）及唯捷創芯（滬：６８８１５３）升２０％封板。中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）公布２０２４年第四季和全年業績，上季純利按季下跌

２８％至１﹒０８億美元，但今年第一季營收預料按季增長６至８％，遠好過市場預期。另外，

根據半導體行業協會（ＳＩＡ）報告，預計今年全球半導體銷售額將再度錄得兩位數百分比的增

長，消息均利好板塊。



值得留意的是，據燈塔專業版實時數據，截至今日１５時４分，電影《哪吒之魔童鬧海》票

房突破９３億人民幣。影線板塊持續強勢，全天漲２﹒８％，光線傳媒（深：３００２５１）及

橫店影視（滬：６０３１０３）漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１９﹒８６ ＋０﹒９５

上證指數 ３３４６﹒３９ ＋０﹒８５ ６４７３﹒８８

深證成指 １０７０８﹒８８ ＋１﹒４３ １０２９８﹒３０

創業板指 ２１９１﹒７６ ＋１﹒８１

科創５０ １０４１﹒１４ ＋１﹒６３

Ｂ股指數 ２６６﹒５６ ＋０﹒４７ ３﹒２５

深證Ｂ指 １２０８﹒１３ ＋０﹒２４ ０﹒５９

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