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AH股新聞

12/02/2025 09:46

《中國要聞》金價續創新高無礙「搶金」熱情，部分銀行金條賣斷貨

　　《經濟通通訊社１２日專訊》黃金價格昨日繼續創新高，現貨黃金達到每盎司
２９４２﹒７１美元，內地周生生足金飾品每克價格亦漲至８９１元（人民幣．下同），周大生
、周大福和老廟黃金足金飾品則漲至每克８８６元，但投資者「搶金」熱情不減。
　
　　據《第一財經》報道，多家銀行金條賣斷貨，其中工商銀行Ａｐｐ顯示，該行線上售賣的如
意金條５克、１０克、２０克、５０克、１００克、２００克規格均顯示「暫時無貨」。農業銀
行「傳世之寶」金條系列中，１０克、２０克產品均已售罄，１００克、２００克規格顯示「庫
存緊張」。建設銀行Ａｐｐ則顯示，投資金條目前僅有５０克和１００克兩種規格，單價為每克
６８８﹒８元。
　
　　一些銀行則顯示金條需「預售」。郵儲銀行Ａｐｐ上，５克、１０克、２０克的投資金條均
標有「預」字。報道引述該行客服經理稱，這表示相關產品處於預售狀態，具體發貨時間需以購
買詳情為準。中國銀行乙巳年「鴻運當頭」金條也要預售，涉及３０克、５０克、１００克、
２００克、５００克等規格，不過該行提示上述產品在下單後７天內發貨。
　
＊銀行：客戶「追漲」買金條＊
　
　　報道引述某股份制銀行上海地區一支行理財經理指，金價持續上漲，不少客戶「追漲」買入
，掀起一陣買金熱潮，「最近一段時間，前來諮詢和購買金條的人數明顯增多」。
　
　　金店的金條也有同樣缺貨情況。報道指，中國黃金上海某門店的１００克金條春節前已經售
罄，目前只有部分小克重金條在售。老鳳祥上海某門店工作人員稱，春節前後來購買實物金的顧
客絡繹不絕，而該門店小克重黃金賣得比較好，目前庫存量也較為緊張，隨時有可能斷貨。
　
　　中國銀行研究院研究員吳丹指出，儘管黃金價格在短期內仍有進一步上漲的可能，但伴隨而
來的風險也在逐步積累，投資者需根據自身情況，考慮採用分散投資等多元化的策略來有效規避
市場風險。（ｓｌ）

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