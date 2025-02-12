廣東省長王偉中調研騰訊ＲｏｂｏｔｉｃｓＸ等企業，馬化騰陪同

《經濟通通訊社１２日專訊》廣東省省長王偉中２月１０日至１１日到深圳市福田區、南山

區、光明區調研，深入重大科創平台、科技創新企業，包括深圳元戎啟行科技有限公司、騰訊

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｘ實驗室、樂聚機器人、逐際動力、帕西尼感知科技、眾擎機器人等，專題

調研現代化產業體系建設工作。



＊馬化騰陪同王偉中調研Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｘ實驗室＊



廣東新聞聯播的報道畫面顯示，王偉中在元戎啟行考察企業自動駕駛系統產品、通用人工智

能方案等，期間王偉中還現場試乘自動駕駛車輛。而王偉中在騰訊Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｘ實驗室

調研期間，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰也在現場。此外，在調研期間見到機器人時，王

偉中多次與機器人互動，包括給機器人遞了一瓶礦泉水、與機器人握手等。



王偉中表示，要大力支持自動駕駛企業加快算法、車載芯片、操作系統等核心技術攻關，強

化產業政策、應用場景供給，推動更多創新成果轉化落地；又表示要加快突破機器腦、機器肢、

機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機器人在養老康復、公共服務等應用場景創新，著力構築

高技術、高成長、大體量的產業新支柱。



王偉中強調，深圳創新資源富集、創新生態完善、產業鏈條完備，培育壯大新興產業、未來

產業，必將大有可為，也應當大有作為。深圳特別是要在機器人、人工智能、自動駕駛、低空經

濟、生物製造、量子科技等領域搶佔制高點、致勝新賽道，為全國、全省發展大局作出更大貢獻

。（ｓｌ）

