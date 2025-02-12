《中國要聞》京東：騙徒冒名速遞「福卡」誘掃碼「領獎」進而行騙

《經濟通通訊社１２日專訊》再有騙徒冒充知名企業通過所謂「福卡」誘導民眾「掃碼領取

禮品」。據《澎湃新聞》報道，湖北一名高校教師近期收到一份裝著「京東福卡」的快遞，卡上

顯示這是京東「在５億用戶中隨機抽取您為幸運用戶」而送上的賀年禮包，需在支付寶、淘寶或

抖音掃卡上的二維碼聯繫客服領取禮品。該名教師覺得可疑，在社交平台搜索後，發現不少網民

都收到過這種不明來歷的「京東福卡」。



針對「京東福卡」質疑，報道引述京東集團工作人員的回應指出，近期公司發現有不法分子

冒充京東向用戶郵寄禮品卡、紅包卡、提貨卡、補貼卡等，假借刮獎兌獎、贈送小禮品等形式，

誘導用戶掃碼、入群，進而實施詐騙。京東工作人員強調，京東從未組織此類活動，呼籲民眾切

勿輕信，謹防受騙。



報道提到，社交平台有網民指，收到「京東福卡」掃碼後，手機畫面立即跳轉至與「京東客

服」對話的介面，最後被要求「刷單做任務」等。其中有網民稱，對話期間所謂客服的說法前後

矛盾，令他們心生疑慮，當對方要求他們入群領取２０元人民幣（禮品之一）時，他們斷定這是

一場騙局。（ｓｌ）

