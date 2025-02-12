  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2025 16:32

《中國要聞》京東：騙徒冒名速遞「福卡」誘掃碼「領獎」進而行騙

　　《經濟通通訊社１２日專訊》再有騙徒冒充知名企業通過所謂「福卡」誘導民眾「掃碼領取
禮品」。據《澎湃新聞》報道，湖北一名高校教師近期收到一份裝著「京東福卡」的快遞，卡上
顯示這是京東「在５億用戶中隨機抽取您為幸運用戶」而送上的賀年禮包，需在支付寶、淘寶或
抖音掃卡上的二維碼聯繫客服領取禮品。該名教師覺得可疑，在社交平台搜索後，發現不少網民
都收到過這種不明來歷的「京東福卡」。
　
　　針對「京東福卡」質疑，報道引述京東集團工作人員的回應指出，近期公司發現有不法分子
冒充京東向用戶郵寄禮品卡、紅包卡、提貨卡、補貼卡等，假借刮獎兌獎、贈送小禮品等形式，
誘導用戶掃碼、入群，進而實施詐騙。京東工作人員強調，京東從未組織此類活動，呼籲民眾切
勿輕信，謹防受騙。
　
　　報道提到，社交平台有網民指，收到「京東福卡」掃碼後，手機畫面立即跳轉至與「京東客
服」對話的介面，最後被要求「刷單做任務」等。其中有網民稱，對話期間所謂客服的說法前後
矛盾，令他們心生疑慮，當對方要求他們入群領取２０元人民幣（禮品之一）時，他們斷定這是
一場騙局。（ｓｌ）

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處