  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

13/02/2025 09:11

《駐京專電》統計局：建立數字經濟等統計制度，做優常規數據發布

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家統計局發布，１１日至１２日在北京
召開的全國統計工作會議暨國家統計局黨建工作會議提出，建立健全數字經濟、網上零售等領域
統計制度；加強對新質生產力、碳排放、消費投資、社會民生等領域統計監測，做優常規統計數
據發布。
　
　　會議強調，２０２５年是「十四五」規劃的收官之年，是進一步全面深化改革的重要一年。
統計部門要牢牢守住統計數據質量生命線，扎實做好各項重點任務，為高質量完成「十四五」規
劃目標任務、實現「十五五」良好開局提供優質統計服務。
　
　　會議提出，要持續優化完善統計制度方法，健全統計分類標準，加快推廣經營主體活動發生
地統計，建立健全數字經濟、網上零售、糧食和大食物、鄉村振興、城市高質量發展、文化、人
口就業等領域統計制度。
　
＊多措並舉防治統計造假，認真籌備第四次全國農業普查＊
　
　　要進一步深化統計核算改革，完善國內生產總值核算，改進全國資產負債表編制方法，認真
編制投入產出表和供給使用表，加快推進重點領域統計核算改革。堅定不移加強統計法治建設，
多措並舉防治統計造假，扎實做好統計立法普法工作，加強統計監督與其他各類監督貫通協調。
扎實組織開展普查調查，深度開發利用第五次全國經濟普查成果，認真籌備第四次全國農業普查
，組織實施好各項常規統計調查。
　
　　此外，會議要求，強化統計監測分析和發布解讀，加強對新質生產力、碳排放、消費投資、
社會民生等領域統計監測，做優常規統計數據發布，強化經濟熱點、群眾關切問題解讀，塑造積
極的社會預期。全力以赴推進智慧統計建設，積極推動智慧統計項目立項，進一步完善統計網絡
和數據安全保障體系。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處