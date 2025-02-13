《駐京專電》統計局：建立數字經濟等統計制度，做優常規數據發布

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家統計局發布，１１日至１２日在北京

召開的全國統計工作會議暨國家統計局黨建工作會議提出，建立健全數字經濟、網上零售等領域

統計制度；加強對新質生產力、碳排放、消費投資、社會民生等領域統計監測，做優常規統計數

據發布。



會議強調，２０２５年是「十四五」規劃的收官之年，是進一步全面深化改革的重要一年。

統計部門要牢牢守住統計數據質量生命線，扎實做好各項重點任務，為高質量完成「十四五」規

劃目標任務、實現「十五五」良好開局提供優質統計服務。



會議提出，要持續優化完善統計制度方法，健全統計分類標準，加快推廣經營主體活動發生

地統計，建立健全數字經濟、網上零售、糧食和大食物、鄉村振興、城市高質量發展、文化、人

口就業等領域統計制度。



＊多措並舉防治統計造假，認真籌備第四次全國農業普查＊



要進一步深化統計核算改革，完善國內生產總值核算，改進全國資產負債表編制方法，認真

編制投入產出表和供給使用表，加快推進重點領域統計核算改革。堅定不移加強統計法治建設，

多措並舉防治統計造假，扎實做好統計立法普法工作，加強統計監督與其他各類監督貫通協調。

扎實組織開展普查調查，深度開發利用第五次全國經濟普查成果，認真籌備第四次全國農業普查

，組織實施好各項常規統計調查。



此外，會議要求，強化統計監測分析和發布解讀，加強對新質生產力、碳排放、消費投資、

社會民生等領域統計監測，做優常規統計數據發布，強化經濟熱點、群眾關切問題解讀，塑造積

極的社會預期。全力以赴推進智慧統計建設，積極推動智慧統計項目立項，進一步完善統計網絡

和數據安全保障體系。

