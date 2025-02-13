《駐京專電》發改委下達以工代賑５０億元，吸納逾１２萬群眾就業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家發改委日前下達２０２５年度以工代

賑中央預算內投資５０億元（人民幣．下同），支持地方實施１００８個以工代賑項目，計劃吸

納１２﹒３萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建設，發放勞務報酬超過１７﹒１億

元。



本批投資計劃聚焦困難地區重點群體，強化「雪中送炭」「賑災救急」。資金主要投向

８３２個脫貧縣等欠發達地區，並向國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、易地搬遷後續扶持任

務較重以及受自然災害影響較大的地區傾斜，重點支持勞務用工量大、技術門檻低、工程機械作

業少的農村小型基礎設施建設項目，優先吸納低收入群眾特別是農村脫貧人口、防返貧監測對象

、因災需賑濟人口、易地搬遷脫貧群眾等參與項目建設，在家門口就業增收。



２０２４年１０月，國家發改委已提前下達以工代賑中央預算內投資５０億元，聯合財政部

提前下達中央財政銜接推進鄉村振興補助資金以工代賑任務４０﹒５億元，加上此次下達的中央

預算內投資５０億元，目前已累計下達２０２５年度以工代賑中央投資１４０﹒５億元。

