《駐滬專電》上海今年對減稅降費「能延盡延」，繼續發放消費券

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市發改委今日召開新聞發布會表示，

為全力推動一季度上海市經濟實現良好開局，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性應對

外部環境變化的不確定性。



上海發改委表示，今年將在全面落實國家各項減稅降費政策的基礎上，對具備實施條件的政

策「能延盡延」。比如，繼續對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收「六

稅兩費」；對符合上海市產業發展方向的企業實施房產稅困難減免政策；繼續階段性降低醫保單

位繳費費率１個百分點、降低失業保險費率至１％，降低國產藥品、部分醫療器械產品註冊費收

費標準，加力實施工業降本增效政策，指導燃煤發電企業降低上網電價，免收非居民用戶超定額

累進加價水費，落實降低全社會物流成本專項行動。



同時，全面落實國家和上海市新一輪汽車以舊換新補貼政策，延續實施免費申領新能源汽車

牌照額度政策到２０２５年底。促進服務消費方面，今年將繼續針對餐飲、旅遊、體育、電影等

行業領域發放消費券，提振消費市場信心。同時，大力吸引外來消費，發布全年文旅商體展重大

活動排片表，支持引進舉辦高能級的演出、展會、賽事，發揮免簽國家擴圍、２４０小時過境免

簽等政策效應，打造入境旅遊第一站。

