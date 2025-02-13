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13/02/2025 18:16

《國企紅籌》新華保險：１月累計原保險保費收入按年增長３２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，今年１
月份累計原保險保費收入為３９４﹒４９億元人民幣，按年增長３２％。（ｂｎ）

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