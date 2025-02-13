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13/02/2025 17:54

《國企紅籌》人保（１３３９）：高平陽獨立非執行董事資格獲核准

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，高平陽就任公司獨立非執行董事之資格已獲國家金融監督管理總局核准。上述委任於２０２５
年２月７日起生效，而高永文退任公司獨立非執行董事亦於該日起同時生效。（ｂｎ）

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