《神州頭條》財經報章頭版摘要：央地「組合拳」，積極財策發力

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



大國外交的新春之約

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從２０２５年元旦到農歷蛇年新春，習近平主席分別同俄羅斯、美國等國元首和歐盟機構領導人

視頻會晤或通電話進行溝通，同亞太、亞歐、拉美等地區多國政要會見會談，向多國領導人致電

，促進大國關係穩定發展，深化睦鄰友好，與全球南方國家共謀新合作，為完善全球治理增添新

動力。



去年科技創新和製造業發展獲有力支持

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國家稅務總局發布的最新數據顯示，２０２４年，現行支持科技創新和製造業發展的主要政策減

稅降費及退稅達２６２９３億元（人民幣．下同），助力中國新質生產力加速培育、製造業高質

量發展。



資本市場激活全周期服務科技企業新模式

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中證監會近日發布《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，其中科技金融被列為

金融「五篇大文章」之首。市場人士認為，從風險投資到ＩＰＯ，再到成熟債券市場融資，《實

施意見》對科技企業的服務將更突出「全生命周期」，以增強資本市場制度的包容性、適應性。





《上海證券報》



大國外交的新春之約

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從２０２５年元旦到農歷蛇年新春，習近平主席分別同俄羅斯、美國等國元首和歐盟機構領導人

視頻會晤或通電話進行溝通，同亞太、亞歐、拉美等地區多國政要會見會談，向多國領導人致電

，促進大國關係穩定發展，深化睦鄰友好，與全球南方國家共謀新合作，為完善全球治理增添新

動力。



央地打出「組合拳」，積極財政政策開年即發力

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今年以來，積極財政政策靠前發力，地方債發行提速、加大超長期特別國債支持力度、加強科技

創新投入保障等多項政策「組合拳」快速落地，為經濟向好提供有力支撐。



加大資本市場投資端改革力度，更好服務養老金融體系

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近日發布的《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，提出「打通社保、保險、理

財等中長期資金入市卡點堵點」「推動各類專業機構投資者建立健全三年以上長周期考核機制」

「推動將符合條件的指數基金等權益類公募基金納入個人養老金投資範圍」等舉措，進一步細化

了資本市場服務養老金融的具體路徑。





《證券時報》



預期收支更趨「緊平衡」地方加大挖潛保收增支

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截至２月１２日，２６個省、自治區、直轄市公布２０２４年預算執行情況和２０２５年預算草

案報告，各省份設定的２０２５年一般公共預算收入預期增速均不高於去年預期水平，表明對全

年財政形勢的預期持謹慎樂觀態度，強調今年財政收支「緊平衡」態勢更突出。



政策與技術雙輪驅動，國產創新藥迎來高光時刻

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國產創新藥正憑借自身的技術實力和成本優勢，迎來屬於自己的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ時刻」。近

年來國內政策大力扶持創新藥發展，從研發、審批、進院、支付等多個環節全方位力挺國產創新

藥發展。二級市場上，部分創新藥企股價和業績雙雙企穩回升，重獲資本青睞。



京東強勢入局外賣

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２月１１日，京東外賣宣布「零佣金」招募餐飲商戶入駐。這被視為京東強勢加碼外賣業務的信

號。按照京東表述，５月１日前入駐的商家，全年免佣金，背後體現出吸引商戶入駐、擴大外賣

版圖的意圖。（ｌｃ）

