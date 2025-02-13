《神州經脈》阿里確認與蘋果合作，百度文心一言將免費，滬指跌

《神州經脈》ＤｅｅｐＳｅｅｋ、ＡＩ概念連日走強，今天（１３日）迎來調整，早前走出

七連漲停的美格智能接近跌停。滬深股市走勢反覆，滬指最終收跌０﹒４２％，報

３３３２﹒４８點，深成指跌０﹒７７％，創業板軟０﹒７１％。兩市全天成交１﹒８２萬億元

（人民幣．下同），較上個交易日放量１４２６億元或８﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９２７，較上個交易日４時３０分收盤

價升１６２點子，創２月７日以來近一周新高，全日在７﹒２８３８至７﹒３０８６之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７１９，較上個交易日跌９點子，創１月２０日以來近一個

月新低，和市場預測偏離近１３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 阿里巴巴主席蔡崇信今日確認阿里與蘋果合作的傳聞。蔡崇信在一個峰會上表示，蘋果在

中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果的要求一直非常高，他們與中國的多

家公司進行了交談，最終他們選擇與阿里做生意。



２﹒ 百度今早宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將自４月１日零時

起全面免費。同時，文心一言即日起上線深度搜索功能，該功能也將自４月１日起免費開放使用

。另外，騰訊ＡＩ助手「騰訊元寶」Ａｐｐ今日發布新版本，同時支持混元和ＤｅｅｐＳｅｅｋ

兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面即可免費使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１「滿血版」模型

。手機方面，榮耀ＹＯＹＯ智能體商店繼８日上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１嘗鮮版後，今日上線

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１聯網版，較嘗鮮版新增「聯網搜索」功能。ｖｉｖｏ手機操作系統

ＯｒｉｇｉｎＯＳ今日宣布，ｖｉｖｏ將深度融合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ。



３﹒ 最高人民法院近日對字節跳動旗下抖音、剪映等８款軟件侵犯美攝ＳＤＫ軟件著作權案作

出終審判決，維持一審的侵權認定，並將賠償總額由２６７０﹒４萬元大幅提高至８２６６﹒８

萬元。抖音副總裁李亮在微博發文指，事發件起因是一名美攝前工程師入職字節後重用其於舊公

司所寫的部分代碼，司法鑑定相關重覆代碼佔比很小；字節曾多次與美攝溝通，願提供有誠意的

賠償，但美攝卻提出遠超相關代碼實際價值的逾２０億元。



４﹒ 據網絡平台數據，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）累計票房破９７﹒８９億元，超《

黑豹》票房成績，進入全球票房榜前１８名；截至２月１３日１４時４３分，《哪吒２》觀影人

次破２億，成為中國影史首部觀影人次破２億電影。



５﹒ 華為鴻蒙智行今日宣布將於２月２０日舉行尊界技術發布會。尊界Ｓ８００是華為與江淮

汽車採用鴻蒙智行模式合作推出的全新汽車品牌首款車型。該車型於２０２４年年底亮相，預計

於２０２５年春季正式上市，預售價格在１００萬元至１５０萬元之間。



６﹒ 國家發改委日前下達２０２５年度以工代賑中央預算內投資５０億元，支持地方實施

１００８個以工代賑項目，計劃吸納１２﹒３萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建

設，發放勞務報酬超過１７﹒１億元。本批投資計劃聚焦困難地區重點群體，資金主要投向

８３２個脫貧縣等欠發達地區，並向國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、易地搬遷後續扶持任

務較重以及受自然災害影響較大的地區傾斜。



７﹒ 在央視春晚中穿上大紅背心棉衲跳舞轉手絹的宇樹科技Ｕｎｉｔｒｅｅ Ｈ１通用人形機

器人，昨日正式上架京東平台，售價６５萬元，預計６０天可交貨；同時開售的還有宇樹科技

Ｕｎｉｔｒｅｅ Ｇ１人形機器人新品，售價僅９﹒９萬元，預計４５天可交貨。有內媒昨日晚

間發現，宇樹科技該兩款人形機器人已經下架，狀態均為「無貨」。《２１世紀經濟報道》引述

宇樹官方旗艦店客服稱，「下架沒有甚麼（特別）原因，係正常下架」，客服還透露，「Ｈ１只

上架了一台」。



８﹒ 台中新光三越１２樓美食街今日近中午發生氣體爆炸，造成最少４死２６傷；死傷者包括

來自澳門的一家四代七口，他們因路經新光三越去旁邊大遠百而被爆炸一刻砸落的重物擊中，其

中一祖父母死亡、２歲孫女危殆、曾祖母手部骨折。據消防初步了解，氣爆或因１２樓美食街正

在進行的裝潢拆除施工造成。（ｓｌ）

