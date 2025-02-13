《鍾之日記》阿里衝高回落，兩萬二得復失

《鍾之日記》２月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局主席鮑威爾（１２日）重申，暫時不會急於減息，暗示維持量化緊縮進度，隔晚

美股三大指數偏弱。港股昨收市急升５６３點、創逾四個月高後，今早再高開百點，外資大行續

唱好中國ＡＩ發展，科技股起飛，恒指衝上兩萬二。惟Ａ股走跌拖累，加上港股獲利盤出現，恒

指午後升幅逐漸收窄，尾盤將全日升幅全銷、跌下兩萬二，恒生指數全日收報２１８１４，跌

４３點或０﹒２％，主板成交近３７５８億元。



＊ＡＩ概念局部調整，Ａ股放量下跌＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ、ＡＩ概念連日走強，今天迎調整。滬深股市走勢反覆，滬指最終收跌

０﹒４２％，報３３３２﹒４８點，深成指跌０﹒７７％，創業板軟０﹒７１％。兩市全天成交

１﹒８２萬億元人民幣，較上個交易日放量１４２６億元人民幣或８﹒５％。



盤面上，個股跌多漲少，滬深近３９００隻個股下跌。除ＡＩ方向調整，人形機器人亦大跌

３﹒３％，半導體挫近３％。至於上漲方面，傳媒娛樂板塊表現強勁，光線傳媒

（深：３００２５１）、華誼兄弟（深：３０００２７）升停。據網絡平台數據，《哪吒之魔童

鬧海》累計票房破９７﹒８９億元人民幣，超《黑豹》票房成績，進入全球票房榜前１８名；截

至２月１３日１４時４３分，《哪吒２》觀影人次破２億，成為中國影史首部觀影人次破２億電

影。



＊阿里牽手蘋果，股價大升後急回＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ跑出後，阿里巴巴（０９９８８）手握通義千問，ＡＩ炒作勢頭強勁。昨

日又傳蘋果選擇阿里巴巴為合作方，已將共同開發的中國ＡＩ功能提交給監管機構審批。分析指

市場陷入「ＦＯＭＯ」（Ｆｅａｒ Ｏｆ Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｏｕｔ，恐懼錯失）情緒，阿里股

價炒高，今日盤中升至１２４﹒３元、創三年高，連帶同系阿里健康（００２４１）及阿里影業

（０１０６０）齊頭並升。



今日午後，內媒指阿里主席蔡崇信已確認阿里巴巴與蘋果合作的傳聞，將為在中國市場銷售

的ｉＰｈｏｎｅ開發人工智能功能。在迪拜舉辦的Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓ

Ｓｕｍｍｉｔ ２０２５峰會上，蔡崇信稱，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，他們一直

Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ（精挑細選），與中國多家公司進行了交談。「最終，蘋果選擇與我們做生

意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」蔡崇信說。



本以為蔡崇信此話一出，阿里股價將再起飛，誰知獲利潮隨即湧現，阿里系升幅迅速收窄，

阿里巴巴收市僅升２﹒５％，阿里健康曾飆逾兩成，收市升近３﹒９％，阿里影業彈７﹒７％。



ｉＰｈｏｎｅ中國銷量有所下滑，盡快推出ＡＩ工具對蘋果來說至關重要。雖然阿里很早就

出現在蘋果潛在合作方的名單上，但此前被討論最多的要麼是傳統巨頭百度，要麼就是近期大火

的ＤｅｅｐＳｅｅｋ。惟有報道指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在支持像蘋果這樣的大客戶方面，缺乏必

要的人力和經驗，蘋果最終選擇阿里是因為其擁有龐大的消費者數據。



＊順應潮流ＡＩ免費，百度衝擊百元股＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ免費兼開源，為ＡＩ界帶來革命，其他知名閉源大模型也開始宣布免費。

ＯｐｅｎＡＩ首席執行官奧爾特曼（Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ）１３日凌晨率先宣布，ＧＰＴ－

４﹒５╱５將很快陸續發布，免費版ＣｈａｔＧＰＴ將在標準智能設置下無限制使用ＧＰＴ－５

進行對話。



在ＤｅｅｐＳｅｅｋ、ＯｐｅｎＡＩ的挾擊下，百度（０９８８８）今天上午亦馬上宣布，

旗下的ＡＩ聊天機器人「文心一言」將從４月１日起全面免費對外開放。包括ＰＣ端和ＡＰＰ端

用戶都可體驗文心系列的最新模型，以及超長文件處理、專業檢索增強、高級ＡＩ繪畫、多語種

對話等功能。



受此消息激勵，百度集團一度漲１２％，衝擊百元股，最高見９９﹒６元，收市升幅收窄至

５﹒７％，報９４元。



公開數據顯示，截至去年１１月，文心一言用戶規模達４﹒３億，文心大模型日均調用量逾

１５億次，較２０２３年增長逾３０倍。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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