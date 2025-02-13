【提振內房】廣東多地宣布使用專項債收儲閒置土地

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日外媒報道指中國政府部門正為萬科（０２２０２）

（深：０００００２）解決今年５００億元（人民幣．下同）資金缺口提供幫助，方案包括考慮

允許地方政府今年利用約２００億元的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。事

實上，春節假期過後，廣東多地密集發布專項債收儲閒置土地的公告。



市場機構克而瑞研報顯示，僅在２月７日至９日這三天，廣東省內就有七個城市披露了收儲

計畫，共涉及地塊４８宗，收儲總價為１７１億元，其中僅珠海一地就宣布收儲１４宗地塊，合

計６６﹒５２億元。



從收儲參與主體來看，目前主要是國企和城投的地塊進入了收儲名單。克而瑞研報指出，在

該機構統計的４８宗地塊中，有４５宗是國企名下的土地，其餘３宗地塊全部在中山市，其中２

宗歸當地民企所有，另有１宗土地的項目公司是混合所有制企業。



在上述４８宗地塊中，共有３６宗披露了收購價格，整體收購折扣為８７﹒５％，其中１２

宗地塊屬於溢價或者原價收購。



業內人士指，專項債收儲土地有助於去庫存，降低房企和城投企業負債，增加房企資金流動

性，有利於房企集中資金用於保交房。（ｌｃ）

