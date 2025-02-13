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AH股新聞

13/02/2025 09:39

《神州金融》保險保障基金：人身險利差損需改善，剛性兌付壓力增

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國保險保障基金發布《中國保險業風險評估報告２０２４》
總結２０２３年保險行業的風險情況。《報告》重點提出四方面內容：一是財險行業中，新能源
車險賠付處於高位、部分非車險費率下降；二是在人身險行業，面臨利差損風險、合規風險以及
流動性風險；三是中小公司在公司治理存在短板，業務轉型難，經營虧損、資本補充難；四是保
險資金運用面臨利率長期下行、資本市場波動、信用風險等多重壓力。
　
　　　其中，在財產險行業，《報告》指出，由於當前新能源車險綜合賠付率平均接近８５％，
行業面臨較大承保虧損壓力。《報告》建議，行業各經營主體探索新能源車經營新模式，布局融
入汽車產業生態，與車企建立扁平化協同合作機制，培育新能源汽車保險新生態。
　
　　在人身險行業，《報告》指出，在市場利率中樞下行趨勢下，普通壽險保單預定利率固定、
缺乏調整彈性，人身險行業整體負債剛性兌付壓力增加，利差損問題需繼續改善。
　
　　而在資產端，多數公司投資收益率呈下行趨勢，２０２３年７２家人身險公司中，４９家投
資收益率同比下降。雖然行業積極下調負債端成本，但短時間下調節奏仍不及資產端收益率下降
速度，需進一步防範利差損缺口積累。（ｌｃ）

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