【大國博弈】美學者：對華關稅應鎖定關鍵商品、聯合盟友防規避

《經濟通通訊社１３日專訊》據台媒報道，美國學者認為美國對中國加徵關稅，無法解決中

國意圖全面主導全球供應鏈而對美國造成的威脅，建議關稅應鎖定中國關鍵、脆弱性高的商品，

並與盟友聯手防止中國規避。



華府智庫「美國企業研究所」非常駐資深研究員Ａａｒｏｎ Ｆｒｉｅｄｂｅｒｇ撰文指出

，對中國課徵全面關稅無法解決產能過剩問題。特朗普重返白宮後宣布的關稅措施，包括對中國

商品加徵１０％關稅、對自所有國家進口的鋼鐵及鋁徵收２５％關稅。他又計劃對所有國家課徵

「對等關稅」。



＊華府智庫：中國幾乎壟斷工業供應鏈上遊＊



Ａａｒｏｎ Ｆｒｉｅｄｂｅｒｇ指出，特朗普首任內對中國加徵關稅時，中國的出口商就

重新調整供應鏈，以試圖躲過關稅。目前中國掌控全球約三分一的中間產品產量，尤其在供應鏈

的上遊，包括關鍵金屬、化學品和前驅材料，幾乎都佔有壟斷地位。如果這個趨勢持續，中國的

工業生產到２０３０年將佔約全球的４５％。



他建議，美國與盟友應大幅改變對中國全面課徵關稅的方式，改為鎖定對中國關鍵、脆弱性

高的商品課徵關稅，並透過數位管理、要求來源證明方式，確保每個供應鏈的環節都對目標商品

課徵關稅，才能阻止中國避開關稅的企圖。（ｒｙ）

