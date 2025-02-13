【ＡＩ】內地多家券商首席信息官及ＩＴ人員調整，擁抱ＤＳ機遇

《經濟通通訊社１３日專訊》據《界面新聞》報道，國產大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮迅速

蔓延，其在金融行業的本地化部署進程顯著加快，券商方面也在快馬加鞭安排人事部署。近日，

包括國元證券（深：０００７２８）、東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）、華西證

券（深：００２９２９）、華源證券等多家券商紛紛公告稱，將對首席信息官（ＣＩＯ）職位和

相關ＩＴ管理人員進行調整，對金融科技、科技創新、信息技術等部門做相應部署。



有券商ＩＴ部門負責人表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ出現後，確實將對公司ＩＴ業務人員提出更

側重、更高的要求，例如技術評估與選型能力方面，ＣＩＯ需深入了解ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術特

點、優勢及局限性，評估其能否與企業現有技術架構、業務需求適配，還要對比它與其他ＡＩ模

型，為企業選最適合的ＡＩ技術方案。同時還要進一步關注數據安全與隱私保護。



截至目前，據不完全統計，已有１６家券商完成了ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型的本地化部

署，其中包括國泰君安（滬：６０１２１１），國金證券（滬：６００１０９），中泰證券

（滬：６００９１８），興業證券（滬：６０１３７７）及光大證券（滬：６０１７８８）等。

（ｒｙ）

