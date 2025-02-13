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AH股新聞

13/02/2025 14:57

【ＡＩ】蔡崇信確認阿里與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《第一財經》消息，在阿聯酋迪拜舉辦的Ｗｏｒｌｄ　
Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓ　Ｓｕｍｍｉｔ　２０２５峰會上，阿里巴巴（０９９８８）聯合創始
人、董事局主席蔡崇信回應阿里與蘋果合作傳聞時稱，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，
為他們的手機服務。蘋果一直Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ（精挑細選），他們與中國多家公司進行了交
談。「最終，蘋果選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做
生意。」蔡崇信如此說。
　
　　早前有外媒報道，蘋果與阿里巴巴將合作為中國ｉＰｈｏｎｅ用戶開發Ａｐｐｌｅ　
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ功能，並已將合作開發的ＡＩ服務提交國家網信辦審批，期望符合當
局要求，同時挽救在中國市場轉弱的ｉＰｈｏｎｅ銷量。
　
　　據悉，蘋果最初於２０２３年首選百度為合作夥伴，但由於其模型未符合要求而作罷，其後
則考慮騰訊、字節、ＤｅｅｐＳｅｅｋ和阿里的模型，之所以放棄ＤｅｅｐＳｅｅｋ，是因為這
間初創企業缺乏人力資源和足夠的經驗支援蘋果大量客戶，選擇阿里則是因為其擁有龐大的消費
者數據。（ｒｙ）

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