【ＡＩ】蔡崇信確認阿里與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能

《經濟通通訊社１３日專訊》據《第一財經》消息，在阿聯酋迪拜舉辦的Ｗｏｒｌｄ

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓ Ｓｕｍｍｉｔ ２０２５峰會上，阿里巴巴（０９９８８）聯合創始

人、董事局主席蔡崇信回應阿里與蘋果合作傳聞時稱，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，

為他們的手機服務。蘋果一直Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ（精挑細選），他們與中國多家公司進行了交

談。「最終，蘋果選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做

生意。」蔡崇信如此說。



早前有外媒報道，蘋果與阿里巴巴將合作為中國ｉＰｈｏｎｅ用戶開發Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ功能，並已將合作開發的ＡＩ服務提交國家網信辦審批，期望符合當

局要求，同時挽救在中國市場轉弱的ｉＰｈｏｎｅ銷量。



據悉，蘋果最初於２０２３年首選百度為合作夥伴，但由於其模型未符合要求而作罷，其後

則考慮騰訊、字節、ＤｅｅｐＳｅｅｋ和阿里的模型，之所以放棄ＤｅｅｐＳｅｅｋ，是因為這

間初創企業缺乏人力資源和足夠的經驗支援蘋果大量客戶，選擇阿里則是因為其擁有龐大的消費

者數據。（ｒｙ）

