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AH股新聞

13/02/2025 17:29

《央行動態》人行：未來將按形勢變化進一步完善存款準備金制度

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告，其
中指出，整體上看，存款準備金制度的改革和完善，始終圍繞服務於宏觀調控的核心使命。未來
，人行將繼續根據經濟金融形勢變化和金融市場發展情況，進一步完善存款準備金制度，發揮好
存款準備金工具的政策調控功能。
　
　　報告並提到，下階段，實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動
性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。把促進物
價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。
　
　　要保持融資和貨幣總量合理增長。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運
行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續加強對銀行
體系流動性供求和金融市場變化的分析監測，靈活有效開展公開市場操作，綜合運用利率、存款
準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。在防範資金沉澱空轉的同時，引導金融機構深
入挖掘有效信貸需求，保持貨幣信貸合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、
價格總水平預期目標相匹配。（ｓｌ）

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