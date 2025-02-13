【人行操作】中證報：人行「縮表」無礙貨幣政策適度寬鬆

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行近日公布的數據顯示，截至２０２４年末，貨幣當局

總資產為４４﹒１萬億元（人民幣．下同），較上年末減少１６４３１億元，規模收縮引發市場

關注。



對此，《中國證券報》引述多位專家認為，人行「縮表」主要由於國債買賣和買斷式逆回購

等創新型貨幣政策工具正在逐步取代傳統貨幣政策工具，並不意味著貨幣政策緊縮。今年，貨幣

政策將適度寬鬆取向不變，為實現全年經濟社會發展目標任務提供有力支撐。



分析人行資產負債表中的各分項，在資產端，人行「縮表」主要反映在「對其他存款性公司

債權」上，該分項在２０２４年減少了２９１３１億元，收縮幅度超過了總資產的收縮幅度。



中信證券首席經濟學家明明指出，回顧歷史，對存款機構債權走勢和除去國債淨買入以外的

擴表類貨幣工具余額走勢基本一致，ＭＬＦ（中期借貸便利）、ＯＭＯ（公開市場操作）回籠帶

動貨幣工具余額總量下行。



國信證券銀行業首席分析師王劍表示，調節存款準備金率會導致負債端「其他存款性公司存

款」內部結構變動。２０２４年１月和９月央行分別下調存款準備金率０﹒５個百分點，每次操

作各向市場投放長期資金約１萬億元。相對應的，２０２４年央行縮表也發生在２－４月和１０

－１２月，這也說明央行縮表主要是因為降準釋放的流動性用來償還ＭＬＦ等工具。



王劍進一步表示，從人行資產負債表各科目變化看，可以發現人行縮表主要發生在降準後，

這表明「縮表」並不意味著貨幣政策緊縮，同時可以看到，國債買賣和買斷式逆回購等創新型貨

幣政策工具正在逐步取代傳統貨幣政策工具。（ｃｔ）

