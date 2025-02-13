《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０９％，金融機構爭相接入ＤＳ

《經濟通通訊社１３日專訊》美國周三（１２日）公布的１月ＣＰＩ增幅高於市場估計，美

聯儲主席鮑威爾重申不會急於減息，美股三大指數偏軟。今早滬深股市低開，滬綜指低開

０﹒０９％，報３３４３﹒２３點，深成指低開０﹒１６％，創業板低開０﹒２６％。



國產大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮迅速蔓延，使得金融行業的本地化部署進程顯著加快。截

至２月１１日，有北京銀行、江蘇銀行、蘇商銀行、重慶農村商業銀行等多家銀行，以及國泰君

安等券商接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ。國元證券、東方證券、華西證券等多家券商紛紛公告稱，將對

首席信息官（ＣＩＯ）職位和相關ＩＴ管理人員進行調整，對金融科技、科技創新、信息技術等

部門做相應部署。



與此同時，外國政府及企業對ＤＳ的忌憚也不小。日本豐田汽車、三菱重工業、軟銀等日企

據報由於擔心信息洩露給中國政府，禁止在企業內部使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ。



昨日有外媒報道指，中國政府正為幫助萬科（０２２０２）（深：０００００２）解決今年

５００億元（人民幣．下同）資金缺口研究方案，刺激內房股大升。標普信評發布報告稱，鑒於

萬科較大的債務到期規模，其銷售狀況和深鐵集團支持的具體細節將是化解其債務風險的關鍵所

在。目前維持萬科的非公開信用分析結果為ｂｂ＋，主要基於深鐵集團後續支持路徑仍未明晰，

且萬科流動性壓力尚未緩解，２０２５年的銷售壓力仍較大。



另外，人民銀行今日進行１２５８億元７天期逆回購，公開市場有２７５５億元逆回購到期

，即今日淨回籠１４９７億元。（ｒｙ）

